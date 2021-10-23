السكرتير المساعد لأسيوط يترأس لجنة تسعير أراضي أملاك الدولة

ترأس العميد محمد صلاح السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط لجنة التسعير وإجراء معاينات لبعض الحالات المتقدمة بأوراق تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بمركز ديروط وتحديد الأسعار العادلة لها وذلك لأرض واقعة بمنطقة الصحراوي الغربي ضمن متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام.

رافقه خلال الجولة محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون إبراهيم نائب رئيس المركز، وبمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز ديروط وعضوية متخصصين ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة وتعليمات الدولة في فرض سيادة القانون والعمل على إزالة المعوقات التي تحول بين الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتحرير العقود اللازمة لتقنين وضع اليد كل في نطاق عمله واختصاصاته.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة العمل بكثافة للانتهاء من أعمال التقييم الفني والتثمين لأراضي أملاك الدولة التي تقدم واضعي اليد عليها بأوراق لتقنينها ومراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تمهيدًا لتحرير عقود للمتقدمين بأوراقهم لتقنين وضع اليد في أسرع وقت ممكن.

وأوضح محافظ أسيوط إلى استكمال أعمال الإجراءات اللازمة لتقنين أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.