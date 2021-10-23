مصرع طالبين في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا

لقي طالبان مصرعهما، في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية على كوبري رشوان بقرية أبنود، التابعة لدائرة مركز قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع جاد عبد الرازق محمد، 17 عامًا، وكريم شاذلي محمود، 18 عامًا"، مقيمين بقرية البراهمة مركز قفط، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، على كوبري رشوان بقرية أبنود.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.