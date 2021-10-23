السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يستقبل نظيره الألبانى بمطار القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا؛ بمطار القاهرة الدولى، "إيدي راما".

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الألباني والوفد المرافق له، والذي يضم وزيري الداخلية، والثقافة، وعددا من المسئولين، وذلك في زيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين.

ويتضمن جدول الزيارة عقد لقاء ثنائي بين رئيس الوزراء ونظيره الألباني، وجلسة مباحثات موسعة؛ لبحث مجالات التعاون وسُبل تعزيزها، فضلاً عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في المجالات.

كما تتضمن جولة لرئيس الوزراء الألبانى، فى أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية. 

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