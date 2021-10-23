إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بأرض زراعية في قنا

أصيب 14 شخصًا، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل أرض زراعية، بطريق مصر - أسوان الزراعي بالقرب من قرية الجزيرية في مركز قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وكان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص في أرض زراعية، بالقرب من الجزيرية مصر - أسوان الزراعي، وأسفر عن إصابة 14 شخصًا.

وعلى الفور قد هرعت سيارات الإسعاف وذلك لسرعة نقل المصابين، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.