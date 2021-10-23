السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمر كمال: الدويتو الجديد مع عبد الباسط حمودة هيغير شكل المهرجانات

عمر وعبد الباسط
عمر وعبد الباسط

يستعد المطرب الشاب عمر كمال لطرح كليب جديد لأغنية دويتو مع المطرب عبد الباسط حمودة خلال الأيام القادمة باسم “ضيعنا” في تعاون جديد ضمن الدويتوهات التي يطرحها عمر كمال خلال الفترة الماضية.

وانتهى عمر من تسجيل وتصوير الأغنية الجديد التي ستكون مختلفة عن أغنياته السابقة، والأغنية الجديدة من توزيع إسلام شيبسي.

وقال عمر كمال في تصريحات لـ"الدستور" عن أغنيته الجديدة مع عبد الباسط حمودة، “الأغنية الجديدة ستكون مفاجأة وستكون نقلة جديدة في عالم المهرجانات على سبيل الاختلاف في الأغنية أو حتى الكليب نفسه” متمنيًا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

وخلال الساعات الماضية طرح عمر كمال بوستر الأغنية الجديدة التي ظهر فيها هو والمطرب عبد الباسط حمودة مع اسم الأغنية وظهر البوستر بشكل مميز.

وأحيا المطرب الشاب عمر كمال خلال الأسابيع الماضية عدة حفلات جماهيرية منها حفله الجماهيري الكبير بشرم الشيخ مطبقًا قرار نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر الغناء لايف دون الاعتماد على "الفلاشة" أو طريقة البلاي باك.

عمر كمال المطرب الشاب عمر كمال كليب دويتو عبد الباسط حمودة المطرب عبد الباسط حمودة

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وائل لطفي

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