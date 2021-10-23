فتح كوبري الساحل بعد الانتهاء من صيانة وتحسين الفواصل والأسوار

انتظمت حركة سير السيارات على كوبري الساحل، صباح اليوم السبت، بشكل كامل عقب قيام الخدمات الأمنية المكلفة من الإدارة العامة لمرور الجيزة بفتح الطريق أمام حركة السيارات على كوبري الساحل.

جاء ذلك بعد 3 أيام متواصلة من الإغلاق الجزئي لمطلعي كوبري الساحل المستقبلين للسيارات القادمة من ميدان الكيت كات والوراق في اتجاه القاهرة، بغرض إجراء الصيانة للكوبري في مناطق الأعمال.

واستهدفت الأعمال التي بدأت الخميس الماضي وتحدد لنهايتها الساعة الخامسة فجر اليوم السبت رفع كفاءة الكوبري، وتحسين الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الإسفلتية.

فيما شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

وشهدت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات سيولة مرورية، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من التواجد المروري على الطرق السريعة والمحاور، حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.