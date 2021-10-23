السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مقتل طفل بسيخ حديد داخل مطعم كبابجي بالهرم

جثة طفل
جثة طفل

تباشر النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، التحقيق في مقتل طفل بطعنة نافذة بالجسد بسيخ حديد، أثناء مشاجرة بين اثنين من العاملين داخل مطعم كبابجي بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وتلقى اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغا بوفاة طفل بعد وصوله مصابا بطعنة إلى مستشفى قصر العيني، وانتقلت قوة يقودها العميد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم، إلى مكان الحادث بالهرم.

وتبين من التحريات، أن مشاجرة وقعت بين «شعبان.ج» عامل بمطعم كبابجي وزميله، وتصادف ذلك مع دخول الطفل المجني عليها «بلال» وتبين من التحريات الأولية أن المتهم، أصاب الأخير بطعنة في صدره بواسطة سيخ حديدي، عن طريق الخطأ، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى قصر العيني، في محاولة لإسعافه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

مقتل طفل بسيخ حديدي مشاجرة مطعم كبابجي الهرم عقوبة القتل العمد

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وائل لطفي

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