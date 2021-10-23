السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية: المملكة تحرص على تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي

السعودية
السعودية

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية، أن المملكة تحرص على تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي يتجلى وعبر التاريخ في تلك الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة، التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية، كذلك المبادرات والمواقف المتزنة والحكيمة، التي تعكس عمق الاستراتيجيات والركائز التي تقوم عليها تلك الجهود.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "المواقف الحكيمة.. والاستقرار الدولي" - أن أدوار السعودية الداعمة لإيجاد حل سياسي شامل في اليمن، رغم ما يحيط بذلك الملف من تشعبات معقدة، هي أدوار تأتي امتدادا لمواقف المملكة الثابتة والواضحة في دعمها لخيار السلام والاستقرار.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن أدان تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، تؤكد صحة الموقف، الذي أعلنته قيادة المملكة عن خطورة هذه الجماعة الإرهابية على الأمن الإقليمي والدولي، وعلى سلامة حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، كما أن إدانة المجلس لاستهداف مطار أبها الـدولـي تثبت أيضا أن جماعة الحوثي الإرهابية تخرق القانون الدولي باعتداءاتها المستمرة على المنشآت المدنية، وتسببها في إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء.

وعلى صعيد اخر.. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداءً من اليوم.

وأوضحت الهيئة- في تعميم لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- أنه سيتم استخدام كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة لتشغيل الرحلات المحلية والدولية، كما سيتم الاستمرار في التأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".

الرياض السعودية اليمن

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