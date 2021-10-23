استقرارأسعار زيوت الطعام بالسوق المحلي اليوم السبت

شهدت أسعار زيت الطعام بجميع أنواعه استقرارًا لدى تاجر الجملة بالسوق المحلي المصري، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021k فقد استقرات أسعار زيت الصويا المكرر، وسعر زيت الأولين، وكذلك زيت عباد الشمس المكرر، كما ثبتت أيضًا أسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيد المحلي.

أسعار زيوت الطعام بالسوق المحلي "للطن"



شهدت أسعار زيت الذرة الخام في السوق المحلي، استقرارًا عند 18,000 جنيهًا للطن، كما استقرت أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري، ليسجل سعر الطن 24,000 جنيهًا، واستقرت أيضًا أسعار زيت عباد الشمس مكرر، ليسجل سعر الطن 26,500 جنيهًا، كما سجلت أسعار زيت الأولين، استقرارًا في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 21,700 جنيهًا للطن، واستقرت أيضًا أسعار زيت الصويا المكرر، في السوق المحلي لتسجل القيمة الشرائية للطن 24,300 جنيهًا.

متوسط أسعار زيت الطعام للمستهلك اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 بالأسواق المحلية

ثبتت أسعار زجاجة الزيت للمستهلك في السوق المصري، لكن تختلف القيمة الشرائية لها على حسب نوع الزيت والشركات المنتجة وحجم الزجاجة.

أسعار الزيت حسب الشركات المنتجة:

شهد سعر زيت (ذرة ) زجاجة 900 مل، استقرارًا عند 39 جنيهًا.

كما استقر سعر زيت (ذرة ) زجاجة 900 مل، عند 38 جنيهًا.

وسجل أيضًا سعر زيت (ذرة ) زجاجة 900 مل، ثباتًا عند 35 جنيهًا.

كما ثبت أيضًا سعر زيت (عباد) زجاجة 900 مل، عند 35 جنيهًا.

كما استقر سعر زيت (قلي) زجاجة 900 مل، عند 20 جنيهًا.

كانت قد انخفضت امس الجمعة أسعار العقود الآجلة لزيت الصويا بنهاية تداولات جلسة امس، في بورصة شيكاغو للتجارة.

وأغلق عقد ديسمبر لتداول زيت الصويا على انخفاض ليصل إلى 62.09 سنتًا للرطل، بمقدار صعود بلغ 0.49 سنتًا.

وانخفضت عقود زيت الصويا الآجلة لشهر يناير بمقدار 0.53 سنتًا للرطل ليسجل العقد نحو 61.62 سنتاً للرطل.