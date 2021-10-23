استقرار أسعار الدقيق في السوق المحلي المصري اليوم السبت

استقرت أسعار الدقيق، لدى تاجر الجملة، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 في السوق المحلي المصري، وقد استقرت أسعار نوعي الدقيق "بروتين 27 وبروتين 24 كما استقر سعر طن الردة أيضًا.

وجاءت أسعار الردة "النخالة" في السوق المحلي المصري وفقًا لتاجر الجملة كالتالي:



استقر سعر الدقيق (بروتين/27)، بالسوق المحلي، ليسجل سعره 7,000 جنيهًا للطن ،وسجل أيضًا سعر طن الدقيق (بروتين/24) استقرارًا ليسجل 6,900 جنيهًا.

سعر الدقيق اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الدقيق، ثباتًا في السوق المحلي المصري وفقًا لسعر المستهلك، حيث تراوح سعر كيلو الدقيق للمستهلك ما بين 9 : 14 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدقيق السايب ثباتًا ليتراوح ما بين 10 : 11 جنيهًا.

كما سجل سعر دقيق الضحى استقرارًا ما بين 11 : 13 جنيهًا للكيلو.

وثبت سعر دقيق المطبخ عند 11 جنيهًا للكيلو.

كما استقر سعر دقيق فايز السوهاجي عند 12 جنيهًا للكيلو.



واستقرت أيضًا أسعار الردة "قطاع خاص" ، حيث بلغت قيمتها الشرائية 3,550 جنيهًا للطن، وثبتت أيضًا أسعار النخالة "الردة" في مطاحن القطاع العام، لتتراوح ما بين 3,400 إلى 3,500 جنيهًا للطن، لتواصل الاستقرار على نفس السعر الذي أعلنته وزارة التموين من خلال آخر منشور أصدرته يوم 25 أغسطس 2021.