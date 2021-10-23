السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في العثور على قرد هارب من منزل شاب بحدائق الأهرام

قرد هارب
قرد هارب

تباشر جهات التحقيق، اليوم السبت، أجراءتها في عثور أحد المواطنين على قرد هارب من منزل شاب فى منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمه إلى حديقة الحيوان بالجيزة.

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا يفيد هروب عددًا من القرود من منزل شاب يحتفظ بهم بمنطقة حدائق الأهرام، وتبين أن شابًا يحتفظ بهم بمنزله، وتمكنت القرود من الخروج من المنزل، فتم ضبط الشاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تم الاستعانة بلجنة من المختصين لمطاردة القرود بعد تنقلها بين الأشجار والمنازل بمنطقة حدائق الأهرام، وبعد مرور عدة أسابيع تمكن مواطن يقيم بحدائق الأهرام، من العثور على "قرد"، من الهاربين، وإبلاغ قسم شرطة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم القرد لحديقة الحيوان.

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