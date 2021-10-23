السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعفان يرأس وفدا رفيع المستوى في اجتماعات مجلس إدارة العمل العربية بالدوحة

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

غادر وزير القوى العاملة محمد سعفان القاهرة اليوم السبت، متوجها للعاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية الأول، بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وذلك بعد اختتام أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة الشهر الماضي، وحظي برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمته للمؤتمر التي رسمت خارطة طريق لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الراهن بالمنطقة العربية.

وقال وزير القوي العاملة، إنه من المقرر أن يكون على رأس جدول أعمال المجلس انتخاب رئيس مجلس الإدارة بعد انتخاب المجلس الجديد.

وكان مؤتمر العمل العربي قد عقد بالقاهرة - دولة المقر- في ظل أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر والتباعد الاجتماعي جراء جائحة كورونا.

يذكر أن المؤتمر قد شهد برئاسة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، انتخاب مصر والعراق وتونس والكويت عن فريق الحكومات أعضاء أصيلين في مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إضافة إلى الجزائر كعضو احتياطي، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2023.

كما تم انتخاب المهندس ناصر أحمد المير من قطر، ومنير البساط  من لبنان عضوين أصليين ، وسعيدة نغزة عضوا احتياطيا من الجزائر، عن فريق أصحاب الأعمال.

وانتخاب يعقوب بن يوسف من البحرين، حفيظ حفيظ من تونس عضوين أصليين، وعاشور تلي، من الجزائر كعضو احتياط عن فريق العمال.

وشارك في المؤتمر 21 دولة عربية مثلها 16 وزير عمل، و4 رؤساء وفود، و186 عضوا من وفود الحكومية، و61 عضوا من وفود أصحاب الأعمال، و123 عضوًا من وفود العمال.

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