السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور «للجملة» اليوم السبت

خضروات
خضروات

تفاوتت أسعار جميع أصناف الخضروات المختلفة اليوم السبت بسوق العبور للجملة، وسجل سعر كيلو الطماطم ثباتًا بين 2.5 إلى 4.5 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار القلقاس ليسجل بين 5-8 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الفاصوليا أيضًا بين 7-11 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2-4 جنيهًا.

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 2.5 : 4.5 جنيهًا.

واستقرت أسعار البطاطس ما بين 5 : 7.75 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر البصل ما بين 2 : 3.75 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر كيلو الكوسة ما بين 3: 6 جنيهات.

كما تراوح سعر الجزر بدون عروش من 2 : .55 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الفاصوليا بين 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار البامية الخضراء ما بين 5 : 9 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو القلقاس ما بين 5 إلى 8 جنيهًا.

واستقر سعر الثوم تراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو (للشوال / كرتونة).

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2 : 4 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 2-4 جنيه.

وسجل سعر كيلو الباذنجان الأبيض استقرارًا بين 2- 3.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل رومي بلدي بين 3-5.5 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الفلفل رومي صوب استقرارًا عند 5 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الفلفل الحامى البلدي تراوحًا ما بين 2.5 : 4.5 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) بين 12-18 جنيهًا للكيلو.

سعر الخيار صوب بين 3 : 5.5 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

سعر الخيار بلدي بين 2.5 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

سعر الملوخية بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر البامية من 5 : 9 جنيهًا للكيلو.(مقطف خوص).

سعر البطاطا من 1.5 : 3 جنيهًا للكيلو(شوال - قفص).

سعر اللفت من 1 : 2 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البنجر بين 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات الوحدة (الرابطة 3 كيلو).

سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو).

سعر زيتون تفاحي بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (شوال - قفص - تكنا بلاستيك).

زيتون عزيزي ليكويد بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو (شوال - قفص - تكنا بلاستيك).

أسعار الخس من 5 : 10 جنيهات للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

شبت 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

البطاطس أسعار الخضروات سوق العبور سعر البصل سعر الباذنجان اسعار البطاطس سعر الخيار اسعار البط سعر الملوخية اسعار الفاصوليا سعر كيلو الطماطم سعر الجزر بدون عروش بسوق العبور للجملة سعر كيلو الباذنجان الرومي سعر كيلو القلقاس سعر كيلو الكوسة سعر الخيار بلدي يوم السبت سوق العبور للجملة سعر الجزر لخضروات سعر كيلو الباذنجان البلدي سعر الفلفل رومي بلدي سعر البطاطا سعر الفلفل الحامى البلدي أسعار البامية الخضراء 5 جنيهات سعر الفلفل رومي صوب سجل سعر الفلفل رومي صوب كيلو الباذنجان الرومي أسعار البامية سعر البط فلفل رومي الطماطم

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