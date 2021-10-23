بدء طرح 7 آلاف كرتونة «بيض مائدة» في المجمعات الاستهلاكية بـ7 محافظات

يبدأ اليوم السبت طرح حوالي 7 آلاف كرتونة من «بيض المائدة» فى سبع محافظات بالمجمعات الاستهلاكية يوميا نتيجة اتفاق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إذ يقوم الاتحاد سيطرح حوالي 7 آلاف كرتونة من «بيض المائدة» في سبع محافظات، بدءًا من اليوم السبت.

وقال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" قبل أيام إن الاتحاد يسعى خلال الفترة المقبلة تجاوز أزمة غلاء سعر البيض وندرته، من خلال طرح تلك الكميات فى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ كافة على مستوى الجمهورية.

وحدد العناني، المراحل التى من خلالها سيتم طرح بيض «المائدة»، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل سبع محافظات، وهم القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الجيزة، وبنى سويف وأسيوط.

وأكد العناني أن المرحلة الثانية لطرح كميات من بيض المائدة، ستكون بعد أسبوعين من الآن، وتشمل باقي محافظات الجمهورية، بمقدر 30 ألف كرتونة يوميًا فى المجمعات الاستهلاكية.

وشدد العناني على أن طرح كرتونة البيض في المنافذ التموينية ستكون بمقدار 47 جنيها للكرتونة، على أن يظهر تفاصيل الاتفاق النهائي بعد مناقشة أمور التغليف والنقل.

وأرجع العناني سبب زيادة أسعار البيض إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الخاصة بالدواجن، مثل الفول الصويا، وأيضًا الزيادة الحاصلة فى النقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن الارتفاع جاء عالميًا وليس قاصرًا على مصر فقط.

كان قد كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين، أن اجتماعًا عقد بين رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن مع الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، لمناقشة طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل.

وقال كمال لـ"الدستور" إن الاجتماع هدف لوضع اللمسات الأخيرة على ملامح الاتفاق، مضيفًا "منتجي الدواجن لهم طلبات خاصة تتعلق بأمور التغليف وعرضوا علينا أن نبيع بأنفسنا البيض فى فروع المجمعات الاستهلاكية"، موضحًا أن الاتفاق سينتهى فى الغد بملامحه الأخيرة قائلًا: "سيكون الاتفاق النهائي غدًا فى ملامح طرح البيض في المنافذ".

وعقد اتفاق بين القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن على توريد البيض للبيع بالمجمعات الاستهلاكية للمساعدة في التخفيف على المواطن من ارتفاع وغلاء الأسعار وطرح كرتونة البيض في المنافذ التموينية بسعر يبدأ من 47 جنيهًا للكرتونة، والاتفاق النهائي سيكون معلن بعد مناقشة أمور التغليف والنقل.

وأعلن المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الاتحاد اتفق مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية، على إتاحة سلعة البيض في منافذهم بأسعار مخفضة.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه سيتم إتاحة سلعة “البيض” للمواطنين بسعر 48 جنيهًا لكرتونة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وضبط حركة الأسعار التي ارتفعت بشكل مفاجئ لتتخطى الـ55 و60 جنيها للكرتونة في بعض المناطق.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الوسطاء أو السماسرة هم السبب الرئيسي لتذبذب حركة أسعار البيض والدواجن، موضحًا أنه تواصل مع وزير الزراعة لحل أزمة ارتفاع الأسعار وبحث الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمة.

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