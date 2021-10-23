انطلاق التصويت بانتخابات نادي الفيوم (صور)

انطلقت اليوم السبت، انتخايات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم، وبدأت عمليات التصويت وسط حضور كثيف على اللجان من قبل الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

ويشرف على العملية الانتخابية لجنة قضائية برئاسة المستشار حسين الجيلانى، وتم تجهيز 10 غرف للجان التصويت كل غرفة منها مخصصة للجنة برئاسة قاضي ومعه سكرتارية اللجنة وصندوق التصويت وكشوف الأعضاء الذين لهم حق التصويت والذين يبلغ عددهم 7103 أعضاء.

ويتنافس 31 مرشحا على مقاعد الرئيس وأمين الصندوق والعضوية فوق وتحت السن بينما فاز حازم طه عبد العليم نقيب المحامين بالفيوم بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية.

انتخابات نادى محافظة الفيوم

فيما يتنافس على مقعد الرئيس كلا من عماد سعد حمودة عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس الإدارة الحالى ومحمد يوسف مدير إدارة الفيوم التعليمية السابق.

والمرشحين لمقعد أمين الصندوق كل من أحمد باتع محمد، وأحمد محمد عبد الباسط، وعمرو رمضان طه عبد المطلب.

والمرشحين لمقاعد العضوية الـ5 فوق السن كل من أحمد أسامة مخيمر- أحمد راف الله- آلاء سيد البدوى- إيمان ربيع –حسام شريف – رمزى حسين – شريف حربى محمد طارق سيد صوفى- عبيد عبد القوى – فتحى محمد محمود -ا لدكتور محسن جمعه –محمد على شرابى – محمد عيد سنوسى- محمد ممدوح عبد العظيم- مروة نبيل عليوة- منال فاروق سيد – هشام محمد عبد المنعم- وحيد عبدة محمود الشريف.

والمرشحين لمقعدى الشباب تحت السن أحمد على محمد –إسلام جابر عبد المجيد- أيمن مصطفى أحمد –حسام حمدى أبو طالب-حمدى عبد الرحمن أحمد- خضر نادى أحمد- محمد خالد محمد –محمد سيد الجندى.