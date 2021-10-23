البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر.

وشارك البابا تواضروس في قداس التدشين عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا دانيال أسقف المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

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واتخذت خلال صلوات وطقس التدشين تتخذ الكنيسة، كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال مصادر كنسية مٌطلعة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الكنيسة أطلقت الحجز المسبق لقداس تدشينها بيد البابا تواضروس الثاني بنسبة 50%ٌ منعًا للتزاحم خلال إتمام صلوات القداس الإلهي والتدشين.

البابا يشهد عددًا من الفعاليات الفترة الماضية

جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني، قد شهد عددًا من الفعليات والزيارات الرعوية والتي كان على رأسها زيارته إلى الإسكندرية، وتكريم ثلاث دفعات من خريجي الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

كما شهد البابا تواضروس الثاني خلال الفترة الماضية، تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بالعاشر من رمضان.

ووضع المتنيح البابا شنودة الثالث حجر أساس كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر من رمضان يوم ٣١ مايو ١٩٧٨، وجرت عمليات إنشاءها بعدها، إلى أن تم تدشينها عام ١٩٨٢ بيد أسقف الشرقية والعاشر السابق، المتنيح الأنبا أنجيلوس وبمشاركة المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي والدراسات العليا اللاهوتية، قبل أن يتم تجديدها مؤخرًا وتدشين مذابحها وأيقوناتها اليوم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأساقفة الكنيسة.

وكان استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء امس الجمعة، نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والنائب البابوي لإيبارشية أسوان، حيث قدم تقريرًا شفويًّا عن إيبارشية أسوان تمهيدًا لتقديم تقرير موسع عن الإيبارشية وكنائسها ووضع العمل الرعوي بها.