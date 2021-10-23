السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظومة صواريخ إسكندر تصيب الهدف أثناء رمايات خارج روسيا

صواريخ إسكندر
صواريخ إسكندر

أظهرت منظومة الصواريخ "إسكندر-إي" Iskander-E العملياتية التكتيكية دقة غير مسبوقة خلال رمايات جرت خارج روسيا، حسب المدير الصناعي لمؤسسة  "روستيخ" الحكومية الروسية بيكخان أوزدويف.

 

وقال أوزدويف في تصريح لوكالة "نوفوستي" أن الرمايات جرت في أراضي زبون أجنبي للمؤسسة، حيث قطع صاروخ أطلقته منظومة "إسكندر-أي"، مسافة 180 كم وأصاب الهدف في وسطه ما أكدته كاميرات مراقبة نصبت حول الهدف.

 

وكان الهدف عبارة عن ساحة على شكل مربعة مساحته 30 مترا مربعا، وضعت عليها عناصر من المعدات العسكرية القديمة.

 

ومنظومة "إسكندر-أي" مصممة لتدمير أهداف العدو البالغة الأهمية على مسافات تقل قليلا عن 300 كيلومتر. وتستخدم المنظومة صواريخ باليستية من نوع 9M723-E.

 

و علي صعيد آخر ، قالت المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا لا تخطط لفرض قيود أكثر صرامة بسبب فيروس كورونا، ومع ذلك فلا يمكن لأحد التنبؤ بتطور الوضع الوبائي.


وأشار بيسكوف - في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية - إلى أن الإجراءات الحالية التي أصدرتها سلطات موسكو ضد كورونا، اتخذت من قبل المتخصصين، ولا يمكن التدخل بطريقة ما في هذا الأمر، حيث اتفق الخبراء على ضرورة فرض بعض القيود في العاصمة من أجل كبح انتشار فيروس كورونا.


يذكر أن موسكو فرضت التلقيح الإلزامي لـ 80% من العاملين في الخدمات مقابل 60% حاليا، وذلك بحلول الأول من يناير 2022، إضافة إلى حجر جميع من تجاوزوا ستين عاما من دون تلقي اللقاح بين 25 أكتوبر و25 فبراير.


وفي السياق ذاته.. أفاد مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا الروسي، أن روسيا طورت مناعة قطيع ضد كوفيد-19 بنسبة 45.7% في الوقت الذي حصنت فيه ما يقرب من 49.2 مليون شخص بشكل كامل.


وأشار مركز الأزمات - في بيان نقلته "تاس" اليوم - إلى أنه حتى 22 أكتوبر، تلقى حوالي 53 مليونا و511 ألفا و786 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد، بينما تم تحصين ما يصل إلى 49 مليونا و161 ألفا و150 مواطنًا بجرعتين؛ يبلغ مستوى مناعة القطيع في روسيا 45.7%".


وحددت الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان سابقًا، أن روسيا بحاجة إلى تحصين ما لا يقل عن 80 % من السكان، أي أكثر من 90 مليون شخص، من أجل تطوير مناعة القطيع.

روسيا روسي هدف صواريخ أثناء تصيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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