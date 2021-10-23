السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 242.9 مليون حالة

إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 242 مليونا و971 ألفا و75 حالة.


وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم /السبت/، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و937 ألفا و546 وفاة.


وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 7ر21 مليون حالة.

 

وفي سياق متصل، أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أن الاحتفال بالعيد الوطني للبلاد الثلاثاء المقبل، سيتحول إلى مناسبة لتكثيف توزيع لقاحات (كورونا) حيث سيصبح قصر هوفبورج الرئاسي في هذا اليوم مركزا لتوزيع اللقاحات.

 

وقال الرئيس النمساوي - في تصريح صحفي، إنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية كاملة من التطعيم كان ذلك أفضل.

 

وأضاف أنه من الممكن أيضًا الحصول على التطعيم الثاني أو الثالث من لقاح (COVID -19) في 26 أكتوبر في قصر هوفبورج.

 

وعلى صعيد آخر، أظهرت أرقام جديدة أنه تم تسليم ما يقدر بنحو 5.3 مليون جرعة معززة من لقاح كوفيد19-  في بريطانيا.

 

ويعنى ذلك أنه من المحتمل أن يكون واحد من بين كل 9 أشخاص في بريطانيا ممن تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح قد تلقى أيضًا جرعة معززة، وفقًا لوكالة بي أيه ميديا البريطانية للأنباء.

 

وتم نشر الأرقام من جانب هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا وهيئة العامة الصحة في أسكتلندا وهيئة الصحة العامة في ويلز ووزارة الصحة بأيرلندا الشمالية.

 

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن المجموع الإجمالي لإنجلترا يشمل عددًا صغيرًا من الجرعات الأولية الثلاثة من اللقاح.
 

ولا تتوافر حاليًا بيانات عن التطعيم بالجرعة المعززة بين الفئات العمرية في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

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