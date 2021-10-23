السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الصين تنشر تقريرا عن التهاب المفاصل الروماتويدى بهدف تحسين تشخيص وعلاج المرض

التهاب المفاصل الروماتويدى
التهاب المفاصل الروماتويدى

كشفت الصين عن تقرير عن التهاب المفاصل الروماتويدي ( RA ) في البلاد، وذلك بهدف تحسين تشخيص وعلاج المرض.

 

وتم إطلاق التقرير من قبل المركز الوطني للبحوث السريرية للأمراض الجلدية والمناعية ونُشر يوم الخميس.

 

والتهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مزمن في المناعة الذاتية يمكن أن يسبب الإعاقة ويهدد أعضاء وأجهزة متعددة.

 

وأوضح التقرير أن هناك حوالي 5 ملايين مريض مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي في الصين، بمتوسط عمر للبداية 45 عاما والذروة 50 عاما.

 

وأضاف التقرير أنه في الصين، بلغ متوسط الفاصل الزمني بين البداية والتشخيص أكثر من عامين، وأفضل وقت لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي هو من 6 أشهر إلى سنة واحدة بعد البداية، مشيرا إلى أن معظم المرضى يفشلون في البحث عن التشخيص والعلاج المبكر.

 

وعلى صعيد آخر، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت، إن البلاد سجلت 50 إصابة جديدة مؤكدة
بفيروس كورونا يوم الجمعة، مقارنة مع 43 إصابة في اليوم السابق.
 

وأفاد بيان من اللجنة بأن 38 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقارنة مع 28 في اليوم السابق.
 

وسُجلت الحالات المحلية الجديدة في منطقة قانسو وفي المناطق الخاضعة للحكم الذاتي بمنغوليا الداخلية ونينجشيا وفي مدينة بكين وفي منطقة يوننان.


وسجلت الصين 17 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 26 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ولم تسجل وفيات جديدة، مما يجعل إجمالي الوفيات ثابتا عند 4636.


وسجل البر الرئيسي الصيني حتى يوم الجمعة 96715 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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