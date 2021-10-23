السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مشروب إنقاص الوزن.. الفوائد الثمانية لـأحد أكثر المشروبات صحة على وجه الأرض

مشروب إنقاص الوزن
مشروب إنقاص الوزن

يعد فقدان الوزن أمرا صعبا ولا يوجد حل سحري لخفضه، لكن مشروبا واحدا يمكن أن يساعدك في التخلص من الوزن الزائد.

 

وغالبا ما يوصف الشاي الأخضر بأنه أحد أكثر أنواع الشاي صحة، وليس من الصعب معرفة السبب. وفي حين أن شرب الشاي دون إجراء أي تغييرات أخرى لن يساعدك على إنقاص الوزن، إلا أنه يحتوي على عدد من الفوائد التي يمكن أن تجعل الأمر أسهل.

 

ويكشف موقع "إكسبريس" عن الفوائد الصحية الثمانية للشاي الأخضر، وفقا لخبير الشاي الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما ورئيس المعلمين في VAHDAM India، كيتان ديساي.

 

وأوضح ديساي: "الشاي الأخضر مصنوع من أوراق غير مؤكسدة وهو أحد أقل أنواع الشاي معالجة. ولهذا السبب، فهو يحتوي على أكثر مضادات الأكسدة والبوليفينول النافع. 

 

ويحتوي الشاي الأخضر على أعلى تركيزات مضادات الأكسدة من أي شاي، فهو منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي ويحتوي على نسبة أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود والقهوة".

 

- الفوائد الثمانية لـ''أحد أكثر المشروبات صحة على وجه الأرض''

• خصائص حرق الدهون بسبب وجود مادة الكاتيكين والكافيين.

• يساعد في إنقاص الوزن.

• قد يساعد في الحماية من أنواع معينة من السرطان.

• يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول (السيئ) ويساعد في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية وخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري النوع 2.

• منع مرض السكري النوع 2.

• مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر تحارب البكتيريا.

• يساعد في وظائف المخ بما في ذلك وقت رد الفعل والمزاج والإنتاجية.

• يحمي من هشاشة العظام.

- كيف يساعد الشاي الأخضر على إنقاص الوزن؟

يمكن أن يكون الشاي الأخضر بمثابة مشروب "لإنقاص الوزن"، لكنه لن ينجح إذا كان نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية لا يدعمان فقدان الوزن.

ويحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ونوع من الفلافونويد يسمى الكاتشين، وهو مضاد للأكسدة. وأهم هذه العناصر هو epigallocatechin gallate (EGCG)، وهي مادة يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي.

وقال ديساي: "تشير الأبحاث إلى أن هذين المركبين يمكنهما تسريع عملية التمثيل الغذائي. ويمكن أن يساعد الكاتشين في تكسير الدهون الزائدة، في حين أن الكافيين يساعد في حرق الدهون وتحسين أداء التمارين. وكل من الكاتشين والكافيين الموجودين بشكل طبيعي في الشاي الأخضر، قد يكون لهما تأثير تآزري ويمكنهما زيادة كمية الطاقة التي يستخدمها الجسم".

ويحتوي الشاي الأخضر أيضا على عنصر نشط يعرف باسم الثيانين، وهو نوع من الأحماض الأمينية التي تساعد في تقليل التوتر من خلال توفير تأثير مهدئ ومريح يساعدك أيضا على إنقاص الوزن

ومع ذلك، أضاف ديساي: "ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي صحي مع الكثير من الخضار هي استراتيجيات فعالة للغاية لفقدان الوزن. والشاي الأخضر المستخدم إلى جانب هذه الطرق قد يزيد من نتائجها الإيجابية"

ماني مشروبات الأرض انقاص الوز انقاص الوزن المشروبات مشروب الثمانية ثمانية الوزن فوائد

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يحذر من تصاعد إصابات كورونا وتدهور سريع للحالات

وزير قطاع الأعمال العام: توسطت لدى وزارة المالية لتطبيق الضريبة «الرأسمالية»

حريق داخل نادى الزهور بالتجمع الخامس (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-10-2021

«باحثة مغربية»: الأمة في حاجة ماسة إلى مكارم الأخلاق

اليوم.. الحكم على رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامى نزار فارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الصمت الدولى على البناء الاستيطاني يجعله شريكًا فى تكريس «الأبرتايد»

«الأمم المتحدة»: قلقون حيال اعتبار إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية «إرهابية»

سارة شريف تكتب: ذكرى الجيش الأحمر