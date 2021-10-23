ألمانيا تسجل 15145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 وفاة

أفادت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى أربعة ملايين و452425 بعد تسجيل 15145 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 95077 بعد تسجيل 86 وفاة جديدة.

وعلى صعيد آخر، أفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الفيروسات، بأن نحو ثلثي سكان البلاد تلقوا تطعيمًا كاملاً، من جرعتين، ضد فيروس كورونا المستجد، وسط ارتفاع مضطرد في حالات الإصابة.

وحذر المعهد في تقريره الأسبوعي الصادر أمس الخميس، من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، خلال الأشهر المقبلة، موضحًا أنه من المتوقع تسارع وتيرة الزيادة في عدد الإصابات خلال فصلي الخريف والشتاء.

وأشار المعهد إلى الزيادة الملحوظة في عدد المصابين بالفيروس داخل المنشآت الطبية، ومرافق الرعاية ودور المسنين.

وبحلول الجمعة، تلقى إجمالي 66.1 في المئة من سكان ألمانيا، جرعتين من لقاحات كورونا، بينما حصل 69.1 في المئة على جرعة واحدة، على الأقل.

وهذه الأرقام أقل مما هي عليه في الدولتين المجاورتين، الدنمارك و هولندا، لكنها تتشابه إلى حد كبير مع الأرقام في فرنسا.

و أجرى معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، استقصاءً بشأن التداعيات الاقتصادية للوباء، حيث يتوقع أن تبلغ تكلفة علاج مرضى "كوفيد19" في المستشفيات نحو 180 مليون يورو (210 مليون دولار) أسبوعيًا خلال فصل الشتاء.

وأشار المعهد إلى أن زيادة معدلات التطعيم ستساهم في خفض هذه التكلفة الاقتصادية العالية.

ومن المقرر، أن يبحث رؤساء حكومات ولايات ألمانيا الستة عشر، في مؤتمرهم السنوي ببلدة كونيجسفينتر، غربي البلاد، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراء يدعو الحكومة الاتحادية إلى الإبقاء على قواعد مكافحة الفيروس سارية خلال فصل الشتاء.