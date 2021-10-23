«فيسبوك» تتهم أوكرانى بسرقة بيانات 178 مليون مستخدم

أقامت شركة "فيسبوك" الأمريكية دعوى على مواطن أوكراني في بلاده اتهمته فيها بسرقة بيانات 178 مليون مستخدم، وبيعها عبر مواقع التواصل.

وأشار ممثلو "فيسبوك" إلى أنه "في الفترة من يناير 2018 ولغاية سبتمبر 2019، تمكن ألكسندر سولونشينكو المعروف أيضا باسم سولومامي المستعار من الوصول إلى بيانات تعريف الحسابات وأرقام الهواتف لـ178 مليون مستخدم للشبكة، واستخدم لهذا الغرض برنامجا خاصا يرسل الطلبات تلقائيا إلى المستخدمين من خلال تطبيق ماسنجر".

ووفقا للادعاء، "باع سولومامي البيانات المسروقة في منتدى متخصص على الإنترنت، ونشر أيضا على البوابة بيانات 10 ملايين مستخدم لبنك Privatbank الأوكراني وشركة تحليلية فرنسية".

وجاء في بيان الادعاء، أن "سولونشينكو تصرف بشكل مخالف لشروط الخدمة وقواعد المنصة".

وتتوقع إدارة "فيسبوك" أن "تلزم المحكمة سولونشيكو بتعويضها عن الضرر، ومنعه من استخدام خدمات الموقع".

وعلى صعيد آخر أغلقت أوكرانيا المدارس في مناطق انتشار فيروس كورونا، وأعلنت عن شرط الحصول على شهادات لقاح أو اختبارات سلبية لاستخدام وسائل النقل العام في العاصمة كييف، بعد أن سجلت وفيات كوفيد مستوى قياسيًا في البلاد.



وأصدرت السلطات الأوكرانية أوامرها بإغلاق المدارس في كييف لمدة أسبوعين في المناطق ذات العدوى المرتفعة، ولن يُسمح للمدارس بإعادة فتح أبوابها، إلا إذا تم تطعيم جميع المعلمين- وفق ما ذكرته صحيفة كييف بوست الأوكرانية.



وارتفعت العدوى بعد فترة هدوء في الصيف، حيث أظهرت البيانات الرسمية تسجيل 614 حالة وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعا من 546 أمس.



وفي محاولة لمكافحة حالة التردد التي تنتاب البعض لأخذ اللقاحات، جعلت أوكرانيا التطعيمات إلزامية لبعض موظفي الحكومة مثل المعلمين. ويواجه غير المحصنين قيودًا على الوصول إلى المطاعم والرياضة وأماكن المناسبات العامة الأخرى.

وكان أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تحصين المواطنين ضد كوفيد-19 هو البديل الوحيد لإغلاق أوكرانيا.



وقال زيلينسكي، في تصريح صحفي أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية: "هناك طريقتان على مفترق الطرق: التطعيم أو الإغلاق".