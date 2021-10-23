جدول فعاليات صندوق التنمية الثقافية.. اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم السبت، عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، حيث يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بمقره الكائن في السيدة نفيسة، في السادسة مساء، أمسية جديدة من أمسيات الصالون الثقافى - ذاكرة الوطن، والذي يقام اليوم تحت عنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة"، يدير الصالون الكاتب الصحفي المؤرخ محمد الشافعى.

يتناول اللقاء الملاحم والبطولات التي سطرتها قواتنا المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والانتصارات التي حققتها قوات الصاعقة المصرية، وكيف عّملت خلف خطوط العدو وكانوا جميعهم مشاريع شهداء، وبالفعل استشهد منهم الكثيرين وكان يُطلق عليهم الكوماندوز المصرية، وكيف أن تلك القوات قامت بتعطيل استراتيجيات العدو أثناء الحرب.

والكاتب محمد الشافعى له أكثر من ثلاثين كتابًا فى تاريخ بطولات الجيش المصري، وثق خلالها فصول هامة من ملاحم البطولة لقواتنا المسلحة عبر تاريخها الطويل الممتد، ومن بين هذه المؤلفات: "السويس مدينة الأبطال ــ ملاحم الصاعقة المصرية ــ الإسماعيلية أرض الفرسان ــ بورسعيد بوابة التاريخ ــ عبدالمنعم رياض.. فارس الرحلة المستحيلة ــ أمير الشهداء.. مدد يا رفاعى مدد ــ ملاحم الكوماندوز" وغيرها.

«رباعى أوتار العود» فى ضيافة بيت الهراوي



يستقبل بيت الهراوي، بمقره خلف الجامع الأزهر٬ في الثامنة مساء نفس اليوم٬ حفل "رباعي أوتار" والفنان مايكل أنًسي، ويتضمن برنامج الحفل أغاني وموسيقى من التراث المصري ومؤلفات لموسيقيين معاصرين.

تأسست مجموعة "رباعي أوتار" عام 2012 من الفنانين ياسر غنيم، وخالد صالح "فيولينة"، وعصام عبد الحميد "فيولا"، ومحمد عبد الفتاح "شيللو".

وقدمت مجموعة من الحفلات في العديد من المراكز الثقافية بالقاهرة والإسكندرية، وتقدم المجموعة العديد من الألوان والأشكال الموسيقية ومزجها مثل الجاز والروك والتانجو والموسيقى اللاتينية والموسيقى الصوفية والتراث العربي والمصري، كما شاركت في تقديم حفلات لأطفال المناطق العشوائية تعتمد على دعم الحكى بالموسيقى الكلاسيكية.

ورشة الإنشاد الديني بقصر الأمير طاز



وفي الواحدة من بعد ظهر اليوم، يواصل نقيب المنشدين محمود التهامي، فعاليات ورشته الأسبوعية للإنشاد الديني والابتهالات.

وكان الشيخ محمود التهامي، قد أسس مدرسة الإنشاد عام 2014، والتي تبنت مواهب الشباب في الإنشاد الديني والابتهالات، وخرجت أكثر من 500 منشد من النوعين ومن مختلف البلاد، حتي أصبحت مدرسة الإنشاد أحد روافد المبادرة التى بدأها الشيخ محمود التهامى، منذ سنوات تحت شعار "الإنشاد فى مواجهة الإرهاب"، حيث جعل من فن الإنشاد الديني سلاحًا ضد العنف والتطرف.

كما يواصل مركز إبداع الطفل بمقره ببيت العينى خلف الجامع الأزهر، في الحداية عشرة من صباح اليوم، ورشة لكورال أطفال بيت العينى تحت إشراف إيمان سليمان.

وفي الثانية عشرة ظهرًا، تنظم سينما الهناجر للفنون، عرضًا لبعض من أفلام الرسوم المتحركة، وذلك ضمن فعاليات نادى سينما الطفل الكارتون المصرى.

صندوق التنمية الثقافية ودوره في الكشف عن المواهب



يقوم الصندوق في سبيل تحقيق التنمية الثقافية بتقديم الدعم المادي للعديد من الجهات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية الأهلية والحكومية، حيث استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى اثنان وثلاثين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والابداع.