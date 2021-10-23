السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: نلتزم بدعم عملية السلم فى مالى

رمطان لعمامرة
رمطان لعمامرة

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده سوف تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم عملية السلم والمصالحة الوطنية في جمهورية مالي.


جاء ذلك خلال لقاء لعمامرة، مساء اليوم، مع وزير المصالحة الوطنية لجمهورية مالي، العقيد الركن إسماعيل واجي، الذي وصل إلى الجزائر صباح اليوم برفقة ممثلي الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.


يذكر أن "اتفاق السلم والمصالحة" هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية في مالي وتوسطت فيها الجزائر وتم توقيعها في الجزائر العاصمة مارس ٢٠١٥.


وتضمنت بنود هذا الاتفاق احترام الوحدة الوطنية، وإلغاء العنف، واحترام حقوق الانسان، وتعزيز سيادة القانون، وتمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات، وإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن، والتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب، وتسهيل عودة وإدماج اللاجئين.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر ، نها سجلت 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 14 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 205 آلاف و683.

 

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد حالتي وفاة جديدتين ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و.883
 

كما أشارت إلى تماثل 61 حالة للشفاء، ليصبح عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء 141 ألفا و78، بينما يتواجد 16 مريضا في العناية المركزة.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

 

 ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

قانون لقاء التزام العسكري الوطن مارس الجزائر القوات المسلحة الخارجية خلال حقوق الانسان مكونات لاجئ اللاجئين السياسية العاصمة صالح جمهور وزير الخارجية مكافحة صباح سيادة القانون تمثيل إتفاقية اتفاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يحذر من تصاعد إصابات كورونا وتدهور سريع للحالات

حريق داخل نادى الزهور بالتجمع الخامس (فيديو)

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن أحد أنصار مادورو

السجون التونسية تعلق على معلومات عن صحة مخلوف وتهدد بملاحقة مروجى الشائعات

الحكم على «مغتصب غابة سينار» بالسجن 20 عامًا

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الصمت الدولى على البناء الاستيطاني يجعله شريكًا فى تكريس «الأبرتايد»

«الأمم المتحدة»: قلقون حيال اعتبار إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية «إرهابية»

سارة شريف تكتب: ذكرى الجيش الأحمر