الجزائر: نلتزم بدعم عملية السلم فى مالى

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده سوف تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم عملية السلم والمصالحة الوطنية في جمهورية مالي.



جاء ذلك خلال لقاء لعمامرة، مساء اليوم، مع وزير المصالحة الوطنية لجمهورية مالي، العقيد الركن إسماعيل واجي، الذي وصل إلى الجزائر صباح اليوم برفقة ممثلي الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.



يذكر أن "اتفاق السلم والمصالحة" هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية في مالي وتوسطت فيها الجزائر وتم توقيعها في الجزائر العاصمة مارس ٢٠١٥.



وتضمنت بنود هذا الاتفاق احترام الوحدة الوطنية، وإلغاء العنف، واحترام حقوق الانسان، وتعزيز سيادة القانون، وتمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات، وإعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن، والتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب، وتسهيل عودة وإدماج اللاجئين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر ، نها سجلت 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 14 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 205 آلاف و683.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن رصد حالتي وفاة جديدتين ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و.883



كما أشارت إلى تماثل 61 حالة للشفاء، ليصبح عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء 141 ألفا و78، بينما يتواجد 16 مريضا في العناية المركزة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.