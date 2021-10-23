السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تسجل 460 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وفيات كورونا في البرازيل
وفيات كورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية  تسجيل 14502 إصابة و460 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل 21 مليونا و711843 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 605139.

 

وتعد البرازيل ثالث دول العالم تأثرا بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد المصابين، والثانية من حيث الوفيات.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020

 

و علي صعيد آخر ، أعرب الرئيسان الكولومبي، إيفان دوك والبرازيلي،  جايير بولسونارو، عن رغبتهما في اتخاذ إجراء لمواجهة تغير المناخ، وحماية الأمازون، في مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26".

 

وقال بولسونارو، بعد اجتماع مع دوك في برازيليا: "بالتأكيد، سنصل معًا إلى مدينة جلاسكو ونحن متكاتفان، لمعالجة القضية الأكثر أهمية، التي نهتم بها جميعًا: أمازون الحبيبة والغنية والمرغوبة".
 

وتواجه الأمازون البرازيلية أسوأ عملية إزالة غابات وحرائق منذ سنوات.

 

وبولسونارو متهم بتوفير بيئة تشجع المزارعين بشكل واسع لاستخدام المنطقة لأغراض زراعية، مما يعني حرق مساحات من الغابات.

 

وأكد بولسونارو ونظيره الكولومبي، أمس الثلاثاء، على سيادة الأمازون وجاراتها.

 

وقال بولسونارو إنهما ملتزمان ليس فقط بتحويل الطاقة وتقليص الانبعاثات، لكن أيضًا بتحقيق حيادية الكربون.
 

ومن المقرر أن يستمر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، في دورته الـ26 "كوب 26"، الذي يعتبر مهمًا لمواجهة الاحتباس الحراري، من 31 أكتوبر الجاري حتى 12 نوفمبر المقبل.
 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قادة العالم إلى فعل ما هو ضروري لجعل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)، والمقرر عقده في نوفمبر القادم، ناجحًا ونقطة تحول حقيقية.

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