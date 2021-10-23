تونس تفرض جواز تطعيم كورونا على المواطنين والوافدين

فرض مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية في تونس جواز تطعيم كورونا على التونسيين والأجانب الوافدين إلى البلاد.

وبموجب المرسوم يفرض على المسؤولين والموظفين إظهار بطاقة تطعيمهم لإتاحة دخولهم مقار الإدارات العامة والخاصة، على أن يتم تعليق عمل من لم يتلقوا التطعيم.

ونص المرسوم على أن التصريح مطلوب أيضا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية.



وعلى صعيد آخر، بحث عثمان الجرندي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم، مع روزماري إيه دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، عددًا هامًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.



وأكد الجرندي أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد تندرج في إطار مسار تصحيحي للتأسيس لديمقراطية حقيقية تستند إلى سيادة القانون وتستجيب لإرادة وتطلعات الشعب التونسي.



وأوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة مثل منطلقًا نحو تحقيق هذه الأهداف وسيتعزز بالإعلان عن بقية ملامح المرحلة المقبلة بما يكرس دعائم النظام الديمقراطي الضامن للحقوق والحريات، كما أكد الوزير، في هذا السياق، أن بلاده ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات وستعمل على تطوير وتعزيز مكاسبها في هذا المجال.



من جانبها، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة اهتمامها بتطورات الأوضاع في تونس وتفهمها لدوافع القرارات الرئاسية، معربة عن ثقتها في قدرة تونس على استكمال مسارها الإصلاحي سريعا وعلى كسب رهانات المرحلة على غرار ما تحقق في إطار مكافحة تونس لجائحة كورونا.

وناقش المسئولان مجالات التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تطويرها، حيث ثمنت المسئولة الأممية دور تونس الهام في مجلس الأمن وجهودها في تقريب مختلف وجهات النظر بين الدول الأعضاء وفي تعزيز ركائز الأمن والسلم الدوليين عبر العالم.