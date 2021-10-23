السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-10-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حارعلى جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.


وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى
القاهرة 27 18
الإسكندرية 26 19
وادي النطرون 26 19
طنطا 27 18
شبين الكوم 27 18
دمنهور 26 19
بلطيم 27 19
مطروح 25 18
السلوم 23 16
سيوة 28 14
بورسعيد 26 20
دمياط 26 20
الزقازيق 27 18
المنصورة 27 18
الإسماعيلية 27 17
السويس 27 18
العريش 26 20
رفح 26 20
رأس سدر 28 20
نخل 25 13
نويبع 28 22
طابا 26 20
كاترين 24 10
الطور 27 21
شرم الشيخ 29 22
الغردقة 29 22
مرسى علم 27 22
الفيوم 27 19
بنى سويف 27 19
المنيا 28 19
أسيوط 29 19
سوهاج 30 18
قنا 32 19
الأقصر 33 19
أسوان 35 20
أدفو 35 21
أبوسمبل 34 20
الوادى الجديد 32 20
شلاتين 33 20
أبو رماد 32 20
حلايب 30 21
رأس حدربة 30 21

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