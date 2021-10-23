السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الطيران الفيدرالية تلغى جزءًا من التحذير الجوى على العراق

طائرة
طائرة

 أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في وزارة النقل العراقية، عن إلغاء جزء من التحذير الجوي الذي فرضته منظمة الطيران الفيدرالية FAA عام 2014 على الفضاء الجوي إبان الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.


وقال مدير قسم إدارة الحركة الجوية، جاسم عبد علي - في بيان - إنه بعد التنسيق العالي مع كافة الجهات المعنية والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة والمشاركة في الاجتماعات والندوات العديدة مع منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) وجمعية النقل الجوي (اياتا) والشركات العابرة للفضاء الجوي العراقي تم إلغاء جزء من التحذير الجوي الذي تم فرضه منذ عام 2014 على الفضاء الجوي العراقي إبان الحرب على تنظيم داعش الإرهابي".


وأوضح أن تقليص التحذير على الفضاء الجوي العراقي خطوة إيجابية لها أبعاد اقتصادية واضحة تؤدي إلى زيادة عدد الطائرات العابرة للفضاء الجوي العراقي وبالتالي ترفع واردات الميزانية العامة للدولة.


وأشار إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية FAA رفعت اليوم اعلان الطيارين NOTAM الخاص بالفضاء الجوي العراقي الذي كان يعتبر الأجواء غير آمنة وخطرة على نواقل الطيران الأمريكية ولمدة ثمان سنوات تم اليوم استبدالها بإعلان جديد يعتبر الارتفاعات العالية من فوق 32000 قدم كارتفاعات آمنة وصالحة لمرور وعبور شركات الطيران.

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