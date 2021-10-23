«تاج الدين»: مصر أنفقت 400 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر دفعت إلى الآن نحو 400 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا من مصادر متعددة رغم شح اللقاح عالميًا لعدم توافره.

وأضاف تاج الدين - في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة (إم بي سي- مصر) مع الإعلامي عمرو أديب- إن مصر ما زالت في الموجة التصاعدية بالنسبة للموجة الرابعة لفيروس كورونا، حيث إن هناك تصاعدًا في أعداد الحالات يومًا بعد يوم.

وأوضح "تاج الدين"، أن الأرقام التي تخرج يوميًا هي انعكاس لفترة سابقة تعود إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لافتًا إلى أن الوقاية من الفيروس شيء مهم، وكذلك الحصول على التطعيمات للوقاية من المضاعفات الشديدة لهذا المرض.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن الدولة قامت بملحمة سياسية كبيرة لتوفير هذه الطعوم، وقام بها الرئيس شخصيًا.

وأوضح أن أي شخص يعاني من أعراض في الجهاز التنفسي العلوى أو السفلي، يشخص بأنه كورونا إلا أن يثبت عكس ذلك، ويجب استشارة الطبيب المعالج على الفور.

وتابع: "قد لا يثبت الـPCR الفيروس في البداية ونسبة الإيجابية به 63%، وقد يكون الشخص لديه كورونا ويثبت سلبية، وقد يكون هناك 37 شخصًا من الـ 100 شخص لديهم كورونا ولا يتم إثبات ذلك بالمسحة، لذلك يجب أن نعتمد كثيرًا على الحالة الإكلينيكية للشخص، مثل فقدان حاسة الشم أو التذوق والتكسير الشديد في الجسم والإسهال، ويجب على كل الناس الحصول على تطعيم كورونا".

وفيما يتعلق بتطعيم الأنفلونزا، قال إن التطعيم هام جدًا للفئات التي تعاني من أمراض صدرية مزمنة وأمراض قلب ونقص مناعة وكبار السن.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 713 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 272505 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 885 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.