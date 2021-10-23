20 شهابًا في الساعة.. «الجباريات» تزين سماء مصر

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية، بيانا ردا على الجدل المثار حول الحدث الذي تردد أنه تشهده سماء مصر بدءا من الساعة 9 مساء يوم الجمعة.

وقال المعهد إن سماء مصر شهدت منذ ساعة زخات شهب الجباريات وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة في المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وصرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأن شهب الجباريات، هي من الزخات المتوسطة، يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة.

وقال القاضي: تأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير، والتي تحترق في الغلاف الجوي الأرضي في صورة شهب.

وأشار القاضي، إلى أن اكتمال القمر أصبح مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أفضل مشاهدة من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتيه من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

وتعرف شهب الجباريات بأنها شهب سريعة للغاية حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلومترا بالثانية، وهذه الشهب تعتبر خافته لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق إنتاجها ذيول من الغاز المتأين يستمر لبضع ثوان بعد اختفاء الشهاب نفسه، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون الشهاب ساطعا بشكل استثنائي ويتفتت إلى أجزاء.