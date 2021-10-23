السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«إيفا» تعبر عن أضرار السوشيال ميديا برسم «الميك أب»

عن أضرار السوشيال
عن أضرار السوشيال

منذ طفولتها اعتادت إيفا على الرسم، وتعلقت به مما جعلها تجسد القضايا بالرسم وازداد شغفها برسم المشاكل التي تواجه المجتمع بـ«الميك أب»، وطورت ذاتها بالاستمرار ومشاهدة العديد من الفيديوهات عبر «اليوتيوب»، وصممت على تحقيق حلمها.

إيڤا عماد، القاطنة بالغردقة في محافظة البحر الأحمر، تقول: «بعشق الميك أب من وأنا صغيرة، وكنت بعمل للعيلة كلها وبحب أعمل ميك أب ثلاثي 3d، وبحب أرسم وبدأ معايا من إعدادي، وحبيت أرسم على الوش، ومن فترة بدأت أواجه القضايا بتجسيدها على الجسد بالميك أب وبلاقي نفسي بالرسم".

بدأت إيفا، التعبير عن أضرار السوشيال ميديا عندما شعرت أنه يستغرق الكثير من الوقت دون الفائدة وبدون وعي، ووجدت أحد الأطفال يعاني من التوحد بسبب قضاءه كل وقته على الهاتف المحمول، وأصبح التليفون جزء أساسي من حياتنا.

تروي إيفا، أن الميك أب ليس مجرد لون أو فرشة للرسم بها، بل يمكن التعبير بها عن القضايا التي تواجه المجتمع، تقول: «طورت نفسي بالاستمرارية، وبقالي ٦ سنين في المجال، وعملت حملة ضد التنمر وحملة للجيش الأبيض ومعاناتهم بالميك أب».

كان الداعم الأساسي لإيفا أسرتها وصديقتها، وتقول: «الصعوبات اللي واجهتها إن مش كل الناس بتتقبل الميك أب الفانتزيا والـ3d والانتقادات إيه ده ملوش لازمة».

وأشارت إيفا إلى أن يجي استخدام السوشيال ميديا بالطريقة الصح التي لم تصل إلى الإدمان، قائلة: «استخدم السوشيال ميدي مش هي  اللي تستخدمك».

وتقول: «مشاعرنا مش مجرد حروف واتحكم فى نفسك وفي وقتك، ومتحكمش على نفسك بالسجن مدى الحياه وجوة زنزانة محدش معاه مفتاحها غيرك، وحرر نفسك إنت مش أداة».

اعتادت إيفا الفيديوهات شغفها الرسم اليوتيوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يحذر من تصاعد إصابات كورونا وتدهور سريع للحالات

حريق داخل نادى الزهور بالتجمع الخامس (فيديو)

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن أحد أنصار مادورو

السجون التونسية تعلق على معلومات عن صحة مخلوف وتهدد بملاحقة مروجى الشائعات

الحكم على «مغتصب غابة سينار» بالسجن 20 عامًا

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الصمت الدولى على البناء الاستيطاني يجعله شريكًا فى تكريس «الأبرتايد»

«الأمم المتحدة»: قلقون حيال اعتبار إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية «إرهابية»

سارة شريف تكتب: ذكرى الجيش الأحمر