«إيفا» تعبر عن أضرار السوشيال ميديا برسم «الميك أب»

منذ طفولتها اعتادت إيفا على الرسم، وتعلقت به مما جعلها تجسد القضايا بالرسم وازداد شغفها برسم المشاكل التي تواجه المجتمع بـ«الميك أب»، وطورت ذاتها بالاستمرار ومشاهدة العديد من الفيديوهات عبر «اليوتيوب»، وصممت على تحقيق حلمها.

إيڤا عماد، القاطنة بالغردقة في محافظة البحر الأحمر، تقول: «بعشق الميك أب من وأنا صغيرة، وكنت بعمل للعيلة كلها وبحب أعمل ميك أب ثلاثي 3d، وبحب أرسم وبدأ معايا من إعدادي، وحبيت أرسم على الوش، ومن فترة بدأت أواجه القضايا بتجسيدها على الجسد بالميك أب وبلاقي نفسي بالرسم".

بدأت إيفا، التعبير عن أضرار السوشيال ميديا عندما شعرت أنه يستغرق الكثير من الوقت دون الفائدة وبدون وعي، ووجدت أحد الأطفال يعاني من التوحد بسبب قضاءه كل وقته على الهاتف المحمول، وأصبح التليفون جزء أساسي من حياتنا.

تروي إيفا، أن الميك أب ليس مجرد لون أو فرشة للرسم بها، بل يمكن التعبير بها عن القضايا التي تواجه المجتمع، تقول: «طورت نفسي بالاستمرارية، وبقالي ٦ سنين في المجال، وعملت حملة ضد التنمر وحملة للجيش الأبيض ومعاناتهم بالميك أب».

كان الداعم الأساسي لإيفا أسرتها وصديقتها، وتقول: «الصعوبات اللي واجهتها إن مش كل الناس بتتقبل الميك أب الفانتزيا والـ3d والانتقادات إيه ده ملوش لازمة».

وأشارت إيفا إلى أن يجي استخدام السوشيال ميديا بالطريقة الصح التي لم تصل إلى الإدمان، قائلة: «استخدم السوشيال ميدي مش هي اللي تستخدمك».

وتقول: «مشاعرنا مش مجرد حروف واتحكم فى نفسك وفي وقتك، ومتحكمش على نفسك بالسجن مدى الحياه وجوة زنزانة محدش معاه مفتاحها غيرك، وحرر نفسك إنت مش أداة».