حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 23 أكتوبر 2021

تقدما جاكلين عقيقي..

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: قد تواجه معارضة من قبل أرباب العمل، لذا تحلَّ بالصبر لتنال مرادك منهم، فهم يعرفون كفاءتك ومدى قدرتك على تولي المسؤوليات الكبيرة.

عاطفياً: قد تصاب بخيبة أمل بسبب صدمة عاطفية فجائية، فكن مستعداً لمرحلة مقبلة تحمل الكثير من المفاجآت.

صحياً: مزاجك السيّىء سببه الارهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد.

الثور

مهنياً: تتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزين، وتمارس نفوذك وتلفت الآخرين بشخصيتك البراقة.

عاطفياً: لا تكوّن انطباعات خاطئة عنك أمام الشريك ولا تكن فضوليا فتقع بمشاكل أنت بغنى عنها

صحياً: لا تتهرّب من المشاركة كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصاً في هذا اليوم.

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.

الجوزاء

مهنياً: أجواء ممتازة واهتمامات جيدة تكافأك وأخبار ممتازة ولهذا من الضروري الاهتمام بوضعك كي يكون رصيدك أكبر وأرباحك ومكاسبك أكثر.

عاطفياً: المشاعرالسلبيّة تتراكم لتثور فجأة وتعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيّاً.

صحياً: تستعد بحماسة للذهاب إلى مجمع سياحي وتمضية معظم وقتك في ممارسة الرياضة.

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.

السرطان

مهنياً: يخف الوهج السابق ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة، وتكثف الاجتماعات مع فريق عملك بغية وضع النقاط على الحروف.

عاطفياً: تشعر اليوم بالرضى عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معاً في وقتها وبكفاءة.

صحياً: لا تبالِ كثيراً بالمطبّات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها.

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.

الأسد

مهنياً: تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعاً، فتنهي اليوم وأنت في أحسن حالاتك النفسية، وتعود إلى محيطك العائلي منشرح الصدر مطمئن البال.

عاطفياً: تزول الخلافات مع أفراد العائلة وتبتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات، وتعيش وضعاً عاطفياً ممتازاً.

صحياً: حاذر بعض الوصوليين المستفيدين من أوضاعك والذين يبتزّونك ولا تتذمّر.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.

العذراء

مهنياً: تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد، بل العمل بغية التحسين والتطوير وتحقيق النتائج المتوخاة.

عاطفياً: ترى أن تقديم التنازلات والتضحيات لا بد منه اليوم قبل الغد، كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك.

صحياً: قد تصاب بآلام موجعة في ظهرك وكتفيك وعنقك نتيجة الإرهاق، فما عليك إلا ببعض جلسات التدليك الطبية.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.

الميزان

مهنياً: تتاح أمامك المزيد من الفرص للحلول أو الاجتماع ببعض الأفرقاء والأصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل المهني الناجح.

عاطفياً: تنجح علاقاتك العاطفية وتزداد نسبة المشاعر المتأججة، وتمضي مع الشريك أجمل أيام حياتك.

صحياً: تشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفة، بعدما بدأت ممارسة الرياضة تعطي مفعولها.

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.

العقرب

مهنياً: تغمرك اليوم أجواء من الهناء والسعادة، وقد تبدأ جديداً على الصعيد المهني يكون عبارة عن منتوج جديد غير متوافر بكثرة في الأسواق.

عاطفياً: بينك وبين الشريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما يجعل علاقتكما في أفضل حالاتها ويحسدكم الآخرون عليها.

صحياً: تحاش الجلوس ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، واستعمل مستحضرات الحماية.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.

القوس

مهنياً: حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع، يُكافئك القدر بتعاطف كبير ولن يخذل آمالك.

عاطفياً: تظهر للشريك حبك الصادق رافضاً المواقف المتشددة وتنجح في إنعاش العلاقة بينكما مجدداً.

صحياً: تمر بضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.

الجدي

مهنياً: انت على موعد مهم جداً مع فرص مالية مفاجئة، وقد يشير هذا اليوم الى افتتاح مشروع كبير.

عاطفياً: بادر إلى وضع حد لكل ما من شأنه أن يسيء إلى العلاقة بالشريك، بعضهم يحاول تشويه صورتك أمامه.

صحياً: طفرة جلدية مفاجئة قد يكون سببها الإكثار من المأكولات الحامية أو البهارات.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.

الدلو

مهنياً: أجواء ساحرة ومصالحات في الأفق، إنّه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة، وتتبنى فيه أفكاراً مفيدة على الصعيد المهني.

عاطفياً: التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازلات للشريك ولا سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكما.

صحياً: تمهل في الحكم على الآخرين بانفعال وعصبية، بل هدئ أعصابك واضبطها قدر الإمكان.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.

الحوت

مهنياً: لا تدع الآخرين يزعزعون ثقتك بنفسك، وكن حازماً في قراراتك اليوم، ولا تتردد في التعبير عن أفكارك مهما تكن جريئة.

عاطفياً: إذا كنت على علاقة بأحد مواليد العقرب، الجدي أو الحوت، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم وتسود الفرحة العارمة وسطك العاطفي على نحو لم تكن تتوقعه.

صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى المهدئات أو المنومات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك.

من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.