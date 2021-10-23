السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين الجيزة: تشغيل المجمعات فى الإجازات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

دواجن مجمدة
دواجن مجمدة

أكد الحسيني عدروس، مدير المجمع الاستهلاكي بالجيزة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم طرح اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 37 جنيهًا للكيلو، مقارنة باسعارها في الأسواق المحلية بسعر 42 جنيها للكيلو وبكميات مناسبة في المجمعات الاستهلاكية لمواجهة أي ارتفاعات في الأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحليه لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع باعتبار أن المجمعات الاستهلاكية هي "رمانة الميزان" لمواجهة أي ارتفاعات تحدث في الأسواق، لافتا إلى أنه يتم طرح وراك الدواجن بسعر 35 جنيها للكيلو ويتم طرح فيليه الدواجن بسعر 70 جنيها للكيلو.

 

وأضاف مدير المجمع الاستهلاكي بالجيزة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ"الدستور"، أنه يتم تشغيل فروع المجمعات الاستهلاكية خلال الإجازات الرسمية والموسمية والأسبوعية بالتناوب مع بعضها البعض لتوفير احتياجات المواطنين من كافه السلع بأسعار مخفضة بمناسبة 25 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

 

وأوضح أنه يتم طرح جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء، حيث يتم طرح أسعار اللحوم السودانية الطازجة  بسعر 90 جنيها للكيلو، مقارنة بارتفاع أسعارها في الأسواق المحليه لتتراوح ما بين 140 جنيها و150 جنيها للكيلو، لافتًا إلى  أنه بجانب توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك تقوم فروع المجمعات بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وزارة التموين استقرار اسعار الدواجن المجمعات الاستهلاكية أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق استقرار الاسعار

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تموين الجيزة: تشغيل المجمعات فى الإجازات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

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