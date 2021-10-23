ضبط نصف طن لحوم مجهولة المصدر فى مطعم شهير بشرم الشيخ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء حملة رقابية موسعة بالتنسيق مع مدير مكتب جهاز حماية المستهلك بجنوب سيناء عبدالراضي محمود والعميد عادل إمام رئيس مباحث التموين والدكتورة رحاب الجوهري مدير الطب البيطري؛ لتستهدف الثلاجات الكبيرة لحفظ وتخزين اللحوم في المطاعم للتأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية الإنتاجية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية قبل تداولها في الأسواق أو المطاعم؛ حفاظًا على صحة المواطنين من تعرضهم للخطر في حالة وجود انتهاء الصلاحية أو سلع مجهولة المصدر أو مغشوشة أو مقلدة أو بدون بيانات.

وأكد المهندس إبراهيم حارون وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"الدستور"، انه بتعليمات من المهندس سامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء بتشكيل فريق عمل رقابي يستهدف الثلاجات لحفظ اللحوم والتي تقوم بتخزين كميات من اللحوم لصالح أحد المطاعم الشهيرة بشرم الشيخ، حيث تمكنت من ضبط نصف طن لحوم مفروم مجهولة المصدر ومعبأ في شكائردقيق بدون أي بيانات أو تواريخ إنتاج.

تم التحفظ على هذه الكميات وتحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وأخذ عينات من هذه اللحوم للتأكد من مدى صلاحيتها الإنتاجية أو من عدمه.

وأوضح وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، أن الحملات الرقابية تأتي بتوجيهات من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بقوت الشعب أو في السلع أو طرح منتجات منتهية الصلاحية أو غيرها من السلع المغشوشة وإحالتها إلى النيابة العامة للاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.