الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«أنا وطن جوّه الوطن» يمثل مصر فى «طوكيو السينمائى» لأفلام الصم

أحمد السمان
أحمد السمان

أعلن المخرج السكندري الأصم أحمد السمان، مشاركة فيلمه الروائي القصير"أنا وطن جوّه الوطن"، في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي الثالث لأفلام الصم الذي يقام في الفترة من 2 إلى 12 ديسمبر القادم.
وقال أحمد السمان مخرج الفيلم إن فيلمه يشارك ضمن 11 فيلمًا من بينها 9 أفلام لمخرجين صم من دول أجنبية، موضحًا أنه يعد المخرج العربي والإفريقي الوحيد الذي يشارك بمهرجان طوكيو.
وأضاف السمان أن الفيلم سيتم عرضه يوم 5 ديسمبر القادم بإحدى سينمات مدينة طوكيو، مترجمًا إلى اللغة اليابانية لأول مرة، كما يعقد المهرجان ندوة خاصة مع المخرج افتراضيًا عبر تطبيق زووم لمناقشة وتحليل الفيلم.
وأوضح السمان أن فيلمه "أنا وطن جوّه الوطن" ليس مترجمًا بلغة الإشارة، مؤكدًا رفضه بشدة لهذه اللغة، ولن يلجأ لاستخدامها في كل أفلامه، ويطرح الفيلم موضوعًا شائكًا بات يشكل خطرًا حقيقيًا في مجتمعاتنا، وهو ظاهرة "التنمر"، خاصة التنمر بذوي الاحتياجات الخاصة.
ويظهر من خلال سياق الفيلم نتائج تأثير هذا السلوك وردة الفعل غير المتوقعة، حيث تدور أحداثه حول إحدى الجرائم التي ارتكبها شخص من ذوي الإعاقة نتيجة تعرضه للتنمر، الفيلم تمثيل فادي محسن، ووسام أحمد، وآلاء آدم، وحسام عزام، وضيفة شرف الفيلم رينا عارف، وهو من تأليف وإخراج أحمد السمان.

مهرجان أنا وطن جوه الوطن مهرجان طوكيو السينمائي طوكيو السينمائي الدولي

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