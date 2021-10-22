الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال رجل ببريطانيا متورط فى هجوم مانشستر 2017

هجوم مانشستر
هجوم مانشستر

اعتقلت الشرطة رجلًا في بريطانيا بشبهة صلته بهجوم مانشستر عام 2017. 

وقالت شرطة مانشستر الكبرى إن الشرطة البريطانية التي تحقق في تفجير مانشستر الانتحاري عام 2017 اعتقلت رجلًا اليوم الجمعة، للاشتباه في ارتكابه جريمة إرهابية، وفق وكالة رويترز.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 24 عامًا اعتقل لدى عودته إلى بريطانيا عبر مطار مانشستر للاشتباه في ضلوعه في التحضير لأعمال إرهابية ومساعدة الآخرين في أعمال التحضير.

وقال البيان إن الرجل من مانشستر.

 

بريطانيا هجوم مانشستر عام 2017

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