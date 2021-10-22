«أبى صلاح عبدالصبور».. بنت الشاعر الكبير: والدي بكى ٣ مرات وأنشر خطاباته الغرامية قريبًا

حلمت بموته فى بلكونة عبدالمعطى حجازى.. ولا أرى أنه قُتل فكل من هاجموه كانوا أصدقاءه

لم يكن شخصًا حزينًا أو مكتئبًا بل كان موهوبًا ويتحمل ضريبة هذه الموهبة التى منحها له الله

رفض دعوات من دول كثيرة معادية للرئيس السادات بأن ينتقل إليها ويسب النظام من هناك

كشفت الفنانة معتزة، ابنة الشاعر الكبير الراحل صلاح عبدالصبور، عن أنها ستنشر ٣٢ خطابًا رومانسيًا أرسلها والدها لوالدتها، من دول كثيرة فى أوقات مختلفة، توضح تفاصيل جديدة فى حياة الأديب العظيم.

وتحدثت «معتزة»، خلال ندوة «الدستور»، عن أنها لا تميل إلى رواية أن خلافات بعض الأدباء مع والدها بسبب اتفاقية كامب ديفيد كانت سببًا فى موته، وقالت: «من أخطأ نال عقابه.. وعاش صلاح عبدالصبور ومات الآخرون».

■ بداية.. كيف كانت نشأة الشاعر الكبير؟

- جدى كان يُدعى عبدالصبور يوسف الحواتكى، من أسيوط، ينتمى لعائلة «الحواتكة» الشهيرة، وعمل وكيلًا للنيابة العامة فى الزقازيق، عام ١٩١٩، وذات يوم رأى فتاة جميلة، تُدعى اعتدال عثمان الباجورى، تنتمى إلى عائلة كبيرة فى الزقازيق، وحينما رآها كانت تهتف باسم الزعيم الراحل سعد زغلول، ورغم أن أغلب المعارف أخبروه بأن يبتعد عنها، لأنها تنتمى إلى عائلة أرستقراطية لن تقبل به، تحداهم جميعًا، وقال: «سأتزوجها».

لا أعرف الحيل التى لجأ إليها جدى لتنفيذ خطته، لكنه نجح فيها بامتياز وتزوج جدتى بالفعل، وكان أبى يقول عن هذا الأمر: «والدى قعد على شخصية ماما وفطّسها».

كان جدى يُشبه شخصية «سى السيد» فى ثلاثية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وكان يتمنى أن يرى ابنه «صلاح» طبيبًا.

فى المقابل، أصر أبى على الالتحاق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، لكنه لم يصطدم بجدى، بل أخفى عنه الأمر لمدة عام، وخلال هذه الفترة ظن الجد أن «صلاح» يدرس بكلية الطب.. عرف جدى الحقيقة بعد مرور عام، لكن حينها لم يحزن، لأن ابنه أصبح مشهورًا، وكان يفتخر به دائمًا.

■ كيف كانت علاقة والدك بأسرته؟

- كان أبى يرتبط بأسرته بشكل كبير، وكان يحرص على الذهاب إلى بيت جدى فى الزقازيق خلال عيد الأضحى، ويشارك فى ذبح الأضاحى وتوزيع اللحم على الفقراء.

كان بيتنا فى الزقازيق يتكون من ٣ أدوار، ويقع فى شارع نعيم، وكان يضم «مندرة» كبيرة جدًا، كنا نطلق عليها «غرفة المسافرين»، وكانت تضم راديو خشبيًا.

أبى كان مرتبطًا بجدى، وشعر بحزن كبير حينما رحل الجد عام ١٩٨٠.. رأيت أبى يبكى ٣ مرات فقط، الأولى حينما مات عبدالحليم حافظ، والثانية حينما اغتيل يوسف السباعى فى قبرص، والثالثة حينما مات جدى وتركه وحيدًا.

■ هل حدث خلاف بين والدك وعبدالحليم حافظ؟

- لا.. هذا غير صحيح، فقد نشأ والدى وعبدالحليم حافظ وكمال الطويل فى الزقازيق، وكانوا أصدقاء مقربين، وانتقلوا معًا للقاهرة.

وحينما أراد عبدالحليم حافظ خوض اختبار الإذاعة، طلب من والدى كتابة أغنية له: «عايزك تكتب لى أغنية عشان امتحان الإذاعة»، ورغم أن مشروع والدى كان فلسفيًا وبعيدًا عن الكتابة الغنائية، استجاب لطلبه، وكتب أغنية «لقاء»، ولحنها كمال الطويل فورًا، ونجح بها العندليب فى اختبار الإذاعة، ثم طرحت بالأسواق فى أسطوانة خاصة، ولم يكرر أبى تجربة كتابة الشعر الغنائى مرة أخرى.

قرر أبى أن يكون مثقفًا ليخدم بلده، مبتعدًا عن التفاهة والحنجورية، والدليل على ذلك أنه حقق إنجازات كبيرة حينما تولى مسئولية هيئة الكتاب.. يقابلنى أدباء حتى الآن ويقولون لى إن أبى دعمهم وساعدهم فى نشر أعمالهم.. أبى أسهم بقوة فى تطوير عمليتى النشر والترجمة.

■ كيف كانت مكتبة الأديب الراحل؟

- أود أن أشير إلى أن هناك شخصًا قال إنه شاهد مكتبة أبى تباع فى سور الأزبكية، وهذا غير صحيح.. الحقيقة هى أننى تحدثت مع الدكتور جابر عصفور، حينما كان أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للثقافة، حول رغبتى فى التبرع بمكتبة والدى، على أن تستفيد بها وزارة الثقافة أو مكتبة الإسكندرية، لكننى لم أفرط فى أى كتاب من مكتبة أبى.

ضمت المكتبة صنوفًا مختلفة من الكتب، أغلبها كان عن التراث العربى، وكانت تضم كتبًا إنجليزية كثيرة، فى الشعر والفلسفة.. وحينما كنت أسأله عن الكتب التى يقرأها كان يقول لى: «لما هاتكبرى هاتفهمى»، وكان يهدينى كتابًا فى كل مناسبة.

■ كيف كان أول تفاعل بينك وبين المسرح؟

- دخلت المسرح لأول مرة ممسكة بيد والدى، وشاهدنا مسرحية «بعد أن يموت الملك»، والتقيت هناك نور الشريف وكرم مطاوع، وكان أبى يقول لنور الشريف: «ابعد عن النور يا نور».

كنت أرى جميع نجوم المسرح فى بيتنا، وكنت أخرج أنا وأختى لنجلس معهم، وكنت أخاف من نظرة يوسف إدريس بعينيه الزرقاوين، وأحب عينى محمود مرسى لأن ملامحه طيبة، وحينما كبرت أحببت «إدريس» جدًا، وأدركت أن أبى مشهور جدًا.

■ ما أقرب مسرحيات صلاح عبدالصبور لقلبه؟

- كان أبى يحب كل مسرحياته، ويرى أنها توضح علاقة المثقف بالسلطة، وحققت مسرحياته شهرة كبيرة، فمسرحية «مسافر ليل»- على سبيل المثال- عرضت فى نيويورك، وهى أكثر مسرحية له عرضت فى العالم.

وفى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، حينما أحس الأمريكيون بتهديد الفاشية، لجأوا إلى مسرحية «مسافر ليل»، وجرت إقامة حفل «قراءة مسرحية» لها، لأنها تحكى عن علاقة القاهر بالمقهور، كما عرضت المسرحية فى الدنمارك وهولندا ودول أخرى كثيرة.

■ وكيف كان يرى مسرحية «مأساة الحلاج»؟

- مسرحية «مأساة الحلاج» تركز على الروحانية، وعلاقة الإنسان بالله، فالحلاج مثقف متمرد على السلطة، وحاول أبى أن يركز على مواجهة الحلاج مع الكهنوت، التى تشبه مواجهة المسيح والكهنوت.

أبى أوضح أن الكهنوت يسيطر باسم الدين، وبحث خلال نصه عن العدالة، لا العدالة الاجتماعية، بل العدالة الإنسانية.. كان يحب هذه المسرحية.

لكن للأسف لم تحظ هذه المسرحية بفرص عرض كثيرة، بسبب المتطرفين، لأن هناك تيارًا يجرّم التصوف ويكره أن تكون هناك علاقة خاصة بين العبد وربه.

والمسرحية مبنية على مبادئ راسخة، ولا تشوه فكرة الإله، بل تناقش الفكر الصوفى، الذى يرتقى بالنفس.

أذكر أن أمى قالت لى إنه حينما عرضت «مأساة الحلاج» فى عام ١٩٦٥ فى وكالة الغورى، كان أصحاب الدكاكين يغلقونها ويجتمعون لمشاهدة الفنان الكبير محمد السبع وهو يؤدى دور البطولة، وكانوا يتفاعلون مع المسرحية، ويهتفون باسم البطل ويطلبون منه تكرار جمل أو مشاهد معينة أحبوها.. حينها كانت علاقة المصريين بالدين جميلة وبعيدة عن التطرف.

لا أعرف لماذا أصادف من يعترضون على عرض هذه المسرحية، رغم أنها مليئة بجمل تؤكد أنها مسرحية روحانية، مثل مونولوج «ظللت أسجد لله كثيرًا.. حتى عرفت أننى أعبد خوفى من الإله»، هذا المونولوج يؤكد أن ما يقوله تجار الدين عن هذا النص غير صحيح، وهناك مونولوج آخر، يقول فيه: «تعشقت حتى عشقت».

■ أنت مخرجة.. لماذا لم تستعينى بنصوص والدك؟

- هذا حلم من أحلامى، فأتمنى أن أخرج مسرحية «ليلى والمجنون»، فهى لم تقدم بشكل احترافى على المسرح من قبل، ولا يقدمها سوى طلاب الجامعات فى الأقاليم، وبالتأكيد لن أطلب من أحد أن يساعدنى فى تقديم مسرحيات أبى، فأبى أكبر من ذلك.. صلاح عبدالصبور ثروة مصرية فريدة.

وأرى أن أبى لم يأخذ حقه فى بلده، فهناك إهمال لتراثه.. كيف تقدم مسرحياته فى جميع دول العالم ويهملها أهل بلده؟

موسوعة أكسفورد للألفية كرّمت أبى باختياره ضمن أهم ١٠٠ شاعر عالمى أثروا فى البشرية.. وحتى الآن أقابل طلابًا فى جامعات عالمية شهيرة، مثل أكسفورد وهارفارد، يدرسون مسرحياته.

■ ما أفضل كتب صلاح عبدالصبور؟

- أحب كتاب «حياتى فى الشعر»، فهو كتاب ممتع وحميمى وساخر وإيمانى، ويناقش خلاله أبى موضوعات كثيرة، ويقول إن لديه «شهوة إصلاح العالم»، ويرد على مهاجميه.

■ هل تسبب هجوم الأدباء على صلاح عبدالصبور فى موته؟

- لا.. لم يكن هناك أحد يريد موت صلاح عبدالصبور.. لم يذهب أحد إليه حاملًا مسدسًا، كل من هاجموه كانوا أصدقاءه، وكل ما حدث هو مزايدات مثقفين ولم تكن بقصد القتل، بل مزيجًا من التفكير الخاطئ والظروف الغريبة.

عقب معاهدة كامب ديفيد، أراد أبى أن يخرج من مصر لأنه لا يريد التورط فى شىء، وعرضت عليه دول كثيرة معادية للرئيس محمد أنور السادات أن ينتقل إليها ويسب النظام من هناك، لكنه رفض بالطبع، كما رفض الانتقال إلى أى دولة عربية.

وتوسط أحد المسئولين لدى السادات، فعيّنه الرئيس آنذاك وزيرًا مفوضًا فى الهند، وذهبنا إلى هناك بالفعل، وعاد أبى فى ديسمبر ١٩٧٩، وعُيّن رئيسًا لأكاديمية الفنون، ولم تكن الفرصة جيدة، فتركها ليتولى رئاسة هيئة الكتاب.

وأود أن أشير إلى أن أنيس منصور كان يكره والدى، رغم أن «منصور» من المطبعين مع إسرائيل، وتولى تنظيم الاتفاقات بين الجانبين المصرى والإسرائيلى آنذاك، وكتب حلمى النمنم ومصطفى الفقى عن هذا الأمر.

وذات يوم فوجئ صلاح عبدالصبور بالسفير الإسرائيلى فى مكتبه، فرفض التعامل معه وقدم استقالته، فجرى رفض الاستقالة، واضطر لإكمال معرض الكتاب آنذاك، وكان الطلاب يبصقون عليه.

■ ما حقيقة دعوة العراق لأبيك كى يعيش هناك؟

- هذه حقيقة، وأؤكد أن كل السفراء العرب كانوا يحبون صلاح عبدالصبور، وكانوا يطلقون عليه لقب «سفير سفراء العرب»، وكان يقوم بدور دبلوماسى مهم.

وقد جاءت دعوة العراق عقب عودتنا من الهند، وحينها كان هناك خلاف بين مصر والعراق، فالتقى أبى السفير العراقى، ونقل إليه رسالة من الرئاسة العراقية مفادها أن بغداد تنتظره بالورود إن أراد أن يعيش هناك، فرفض وقال إنه يشتاق إلى بلكونته الصغيرة.

■ هل اتخذ صلاح عبدالصبور خطوات فعلية لترك مصر؟

- نعم.. وأعد خطة للخروج من مصر، إذ كان يريد دراسة الأدب العربى فى أى جامعة، وسافر إلى أمريكا قبل عيد ميلاده فى أبريل، واتفق على أن يكون أستاذًا للأدب العربى فى جامعة هارفارد، واستخرج أوراق الإقامة.

فى تلك الفترة أصيب أبى فى قلبه، وذهب لطبيب، وكان هذا غريبًا، فرغم أنه كان مدخنًا شرهًا لم أره يتألم ذات يوم.

كان أبى يدرك خطورة الوجود فى مصر فى هذه المرحلة، وكانت جلسته المفضلة طوال الصيف فى فندق شيبرد، وكنا نتناول الغداء هناك مرة كل أسبوع، وذات مرة صارحنا بنيته السفر خارج مصر، وأخرج ورقة وبدأ يخطط لرحلة الأسرة بين أوروبا وأمريكا ولندن.. وأنا حزينة لأننى لم أحتفظ بهذه الورقة.

كنت خائفة من تلك الخطة، لأنها تعنى بالنسبة لى أننى سأترك الكلب الذى أحبه، لكن أبى طمأننى وقال لى: «هناخد الكلاب معانا».

وقبل دعوتنا إلى حفل أحمد عبدالمعطى حجازى، رأيت حلمًا، فذهبت إلى أبى وقلت له: «حلمت إن واحد صاحبك يتحدث فى الهاتف وأنا أرد عليه.. واسمه عصفورة.. ويقول لى بصوت مرتفع (صلاح فين.. صلاح فين)، كانت تلك إشارة لوفاة والدى فيما بعد، فقد رأيت فى نومى البلكونة التى مات فيها بتفاصيلها».

كان الحلم يتضمن لوحة شهيرة، توضح توابيت تجلس على الكراسى.. وتحقق الحلم ومات أبى.

كنا فى بيت الدكتور جابر، وفوجئنا بالجميع يركضون على السلالم، ولم يخبرونى بحقيقة الأمر إلا بعد يومين.. وخلال تلك الفترة كنت فى منزلنا بالمهندسين أقنع نفسى بأن أبى مريض وبأننا سنسافر إلى أوروبا قريبًا، وأخبرونى يوم الجمعة مساءً.

رأيت مصر كلها فى بيتنا، الجميع يرتدى الأسود، وكان هناك مبعوث من رئاسة الجمهورية، وحضرت جيهان السادات.. ولا أريد اتهام أحد بقتل أبى.. كل من أخطأ نال عقابه.. وعاش صلاح عبدالصبور ومات غيره.

■ لماذا لم تفكرى فى كتابة مذكرات والدك؟

- لا أستطيع أن أكتب مذكرات صلاح عبدالصبور، رغم وجود مؤلفات وترجمات وأشياء كثيرة لم تنشر بعد، وهذه الأوراق تحتاج إلى محققين لدراسة ما بداخلها.

وأريد أن أشير إلى أنه بعد وفاة والدتى فى ١٩٩٥، وجدت ٣٢ خطابًا فى درج مكتبها، جميعها خطابات رومانسية، منها خطابات أرسلها والدى من أمريكا خلال رحلة هارفارد، وخطابات أخرى أرسلها من باريس، وخطابات من الهند، كشفت لى عن حقائق كثيرة لم أكن أعرف عنها شيئًا، وسأنشرها قريبًا.

■ هل كان صلاح عبدالصبور شخصًا حزينًا أو يعانى من الاكتئاب؟

- لا.. لم يكن صلاح عبدالصبور شخصًا حزينًا أو مكتئبًا، بل كان موهوبًا ويتحمل ضريبة هذه الموهبة التى منحها له الله. كل فنان يستقبل الأمور بحساسية، ويرى العالم بشكل مختلف، هذه موهبة يمنحها الله لمن يحب، وأبى كان يترجم العالم وجدانيًا لكل البشر، ويستشرف المستقبل، ويحس بطاقات الأشياء ولم يكن من السهل خداعه. ولم يكن أبى متجهمًا، بل كان صاحب ابتسامة جميلة، وكان أبًا جميلًا، ساخرًا وخفيف الظل، وكان يحب أسرته جدًا، ولا أقصد هنا الأولاد والزوجة، بل كان يحب كل من كانت له صلة دم معه.