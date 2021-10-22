الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

«روح الشرق».. قصة كورال غزا السوشيال ميديا بـ«أبويا وصاني»

كورال روح الشرق
كورال روح الشرق

بأصواتهم المتناغمة وحماسهم الملتهب غزا مجموعة من الشباب والفتيات مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية «يادنيا سمعاني أبويا وصاني» ومجموعة من الأغنيات التراثية دون أي تدخل موسيقى وهو ما أبهر محبي تلك الأغنيات ليحصدوا ملايين المشاهدات خلال الأيام الماضية.

«الدستور» تحكي قصة الفيديو بحديث مع المايسترو محمود حسن قائد كورال روح الشرق، الذي تعاون مع منتخب كورال جامعة عين شمس لتقديم مجموعة من الأغنيات الوطنية  الشهيرة والتاريخية احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، وتعبر عن ذكريات لا تنسى في أذهان جميع المصريين.

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كورال روح الشرق

يلتف عدد كبير من الطلاب حول شخص واحد في الوسط، فيعتقد المارة أنه سيؤدي عرضًا فنيًا منفردًا، ولكن يبدأ هو بالتلويح بيديه والتصفيق، ويتضح أن هذا الحشد من حوله هم أصحاب الأصوات المتصاعدة من كل مكان والتي تنشد بعض الأغنيات التراثية بأصوات ممتزجة دون أي آلات موسيقية.

أشهر هذه الأغنيات كان يا دنيا سمعاني أبو وصاني التي ارتبطت بالشهيد أحمد المنسي، و وأيضًا مصر اليوم في عيد للفنانة الراحلة شادية، وغيرها من الأغاني الوطنية التي قدموها في ذكري انتصار السادس من أكتوبر أثناء احتفال جامعة عين شمس بهذه المناسبة التاريخية.

يقول محمود حسن: «أشرفت على تدريب كورال كلية الألسن وحصلنا على المركز الأول في جامعة عين شمس، وهو ما جعلني أدرّب منتخب جامعة عين شمس، وفريقنا عمره عام واحد فقط  في الساحة الفنية، وبدأنا بمجموعة صغيرة من طلاب الجامعات ثم انضم إلينا خريجين وطلاب من جميع الجامعات المصرية».

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كورال روح الشرق

كان عدد أعضاء فريق روح الشرق 35 مؤديا غنائيا في بداية تأسيس الفريق، والآن تضاعف عددهم في عامين فقط ليصل إلى 100، ويؤدون جميع الأغنيات التراثية والشعبية دون الحاجة إلى أي تدخل موسيقي بسبب العدد الكبير من الأصوات المتداخلة المتناغمة.

أكابيلا هو نوع الغناء الذي تعتمد عليه روح الشرق في تقديم الأغنيات وهو صناعة الموسيقى بالأصوات البشرية، ويؤكد المايسترو أنهم يسعون إلى نقل فريقهم إلى المرحلة الإحترافية، وذلك عن طريق تسجيل الأغنيات بطريقة محترفة وتقديم أول فيديو محترف لمواقع التواصل الاجتماعي.

كورال روح الشرق يا دنيا سامعاني جامعة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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