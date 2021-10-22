الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بفستان «شراشيب».. بوسي شلبي في حفل ختام «الجونة السينمائي»

بوسي شلبي
بوسي شلبي

خطفت الإعلامية بوسي شلبي الأضواء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة عام 2021.

وارتدت الإعلامية فستان "شراشيب" فضي بحمالات، ونسقت معه حقيبة من اللون نفسه وحذاء يبرز الإطلالة التي وصف بالناعمة.

وتحرص دائمًا الإعلامية بوسي شلبي على التواجد في المهرجانات الفنية والسينمائية، بإطلالتها المميزة والفريدة أيضًا، بالإضافة إلى إجراءها العديد من اللقاءات الفنية مع زوار المهرجان.

فقد شهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما تضمنت فعاليات الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2021

وكان عقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة اليوم، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

 

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

 

وتعد منصة الجونة هي ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

 

وعلى مدار خمس سنوات، واصل مهرجان الجونة السينمائي تمهيد الطريق لكل صناع الأفلام الشغوفين بصناعة السينما، والمواهب الشابة الواعدة ومحبي السينما لمشاركة المهرجان ثقافته المتمثلة في تحويل الأحلام والرؤى الفريدة إلى واقع ملموس، وانطلق مهرجان الجونة السينمائي كمشروع شغوف بالفن والثقافة وبصناعة السينما بشكل أساسي، وأصبحت كل دورة من دورات المهرجان محطة شخصية هامة لعدد من صناع الأفلام في المنطقة.

مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي الإعلامية بوسي شلبي الأفلام السينمائية مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة

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