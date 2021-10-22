أوباما يسجل أول أهداف الزمالك فى شباك توسكر الكينى

أحرز يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الأول للفريق في شباك توسكر الكيني في المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف في الدقيقة ١١ من عمر الشوط الأول بعدما استغلال خطأ من الحارس والدفاع واستقبل الكرة ليحولها برأسية "لوب" في المرمى الخالي من حارسه.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بهدف دون رد للزمالك أحرزه المغربي أشرف بن شرقي.