الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أليك بالدوين يعلق لأول مرة على قتل «هاليانا»

أليك بالدوين
أليك بالدوين

قال الممثل الأمريكي أليك بالدوين في أول تعليق له بعد قتله عن طريق الخطأ لمديرة التصوير في موقع فيلم جديد له، إنه لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي. 

كان الممثل المخضرم أليك بولدوين قد قتل بالخطأ مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، كما أصاب المخرج جول سوزا، باستخدام «مسدس الدعامة» الذي احتوى على طلقة نارية حقيقية بالخطأ.

وشغل حادث قتل مديرة التصوير خلال تصوير فيلم «راست» الرأي العام، وكثرت الأسئلة حول حقيقة الحادث، ومصير بولدوين.

وكتب بولدوين عبر حسابه على تويتر: «لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بحب عميق».

وأضاف: «أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة لفهم كيف حدثت هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته. قلبي محطم لزوجها وابنها وكل من عرفها وأحبها».

ولا تزال السلطات الأمريكية تحقق في الواقعة المؤلمة، التي هزت عالم هوليوود أمس الخميس.

وتستخدم أفلام هوليوود "الضخمة"، "مسدس الدعامة"، وهو سلاح حقيقي بطلقات نارية مفرغة ومعدلة، كي يحاكي المسدس الحقيقي.

"مسدس الدعامة" يستخدم في صناعة الأفلام لتقليد الذخيرة الحية، وهو غير ضار، ولكنه قد يكون خطيرًا ومميتًا، كما هو الحال في موقع تصوير فيلم "راست" الخميس.

وقتل الممثل أليك بولدوين مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، كما أصاب المخرج جول سوزا، باستخدام "مسدس الدعامة"، الذي احتوى على طلقة نارية حقيقية بالخطأ.

ويبدو إطلاق النار في الأفلام مقنعًا للغاية لأن "الطلقات الفارغة"، كما تسمى في عالم السينما، المستخدمة لتقليد الذخيرة الحية، هي في الأساس رصاصات حقيقية معدلة.

وتتكون الرصاصات الحية من خرطوشة تحتوي على مسحوق دافع، يتم إشعاله عند إطلاق المسدس ودفع الرصاصة خارج الفوهة.

ولكن بدلًا من استخدام رصاصات معدنية، تحتوي الرصاصات السينمائية على مواد مثل حشوة القطن أو الورق أو الشمع الملحقة بالجزء الأمامي لتقليد الذخيرة الحية، بما في ذلك الضجة العالية والارتداد الواقعي.

ومع ذلك، حتى بدون مقذوفات معدنية حقيقية، يمكن أن تكون "الطلقات الفارغة" خطيرة للغاية، لأن بعض صانعي الأفلام يستخدمون مسحوق بارود إضافيًا لجعل شكل إطلاق النار واقعيًا.

وقال بول زيتش، قائد شرطة ألبوكيركي المتقاعد الذي أشرف على مسدس الدعامة في فيلم "تيرمينايتور": "الأفلام تستخدم عملية صارمة، خاضعة للرقابة الشديدة، لأنهم يعرفون بوضوح أننا نتعامل مع أسلحة قادرة على إطلاق النار الحقيقي".

وأضاف: "يمكن أن يخرج بعض البارود غير المحترق من نهاية الفوهة، والذي يتم اشتعاله من خلال الأكسجين، لذا قد يتعرض البعض لإصابات ناتجة عن الطلقات الفارغة".

الممثل الأمريكي اليك داوين حادث اطلاق التصويلار

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