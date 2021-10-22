مصرع وإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق «سوهاج ـ البحر الأحمر»

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص عند مركز أخميم شرق جنوب محافظة سوهاج، بطريق سوهاج البحر الأحمر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالتها إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ورفع آثار الحادث من على الطريق لتسيير الحركة المرورية.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباس، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج بلاغًا بالحادث من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي عند مركز أخميم شرق جنوب محافظة سوهاج بطريق سوهاج البحر الأحمر.

وتبين من تحريات اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية أن السيارة ميكروباص محددة الأرقام، عندما كان قائدها يسير اختلت عجلة القيادة بيده مما نتج عنه انقلابها، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتمت إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.