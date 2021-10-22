تراجع ملحوظ لأعداد الإصابات والوفيات بكورونا فى اليمن

قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن إن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا سجلت تراجعاً ملحوظاً اليوم الجمعة، مع بدء انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد.



وذكرت اللجنة التابعة للحكومة في بيان أنها سجلت 15 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في أربع محافظات وأربع حالات وفاة، انخفاضا من 39 إصابة وعشر وفيات يوم الخميس.



وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة بجنوب اليمن وشرقه إلى 9650 إصابة، تعافى منها 6145 ولا تزال هناك 1670 حالة نشطة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى

1835.



ويُعتقد أن الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي تفرضها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.