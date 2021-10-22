ضبط كيان تعليمي وهمي لترويج الشهادات الدراسية بسوهاج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط أكاديمية دون ترخيص في سوهاج للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج ، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهداف وضبط المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من الشهادات الدراسية وإستمارات بيانات وطلبات إلتحاق وتقديم للأكاديمية – عدد من الكارنيهات ونماذج للائحة داخلية مبين بها الإلتزامات الخاصة بالأكاديمية – كشوف مدون بها أسماء المتدربين وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - مجموعة من المستندات الشخصية الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – 2 أكلاشيه يحمل مسمى الأكاديمية)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.