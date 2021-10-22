الجمعة 22 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو ودمشق تبحثان نشاط اللجنة الدستورية السورية

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، مع سفير سوريا لدى موسكو رياض حداد نشاط اللجنة الدستورية السورية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان - أن بوجدانوف وحداد تبادلا بشكل مفصل وجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا وما حولها، مشيرة إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لمسائل دفع التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مع التركيز على عمل اللجنة الدستورية السورية، التي تعقد الدورة السادسة لهيئتها المصغرة حاليا في جنيف.
وأضاف البيان أن الطرفين تطرقا أيضا إلى عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، لافتا إلى أن الجانب الروسي أعرب عن تعازيه لأسر وأقارب القتلى في العمل الإرهابي، الذي وقع في 20 أكتوبر الجاري في دمشق.
كانت قد بدأت بجنيف في 18 أكتوبر الحالي الجولة السادسة من اجتماعات المجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية، بمشاركة أطراف الأزمة السورية والمبعوث الأممي إلى سوريا.

وفي وقت سابق.. أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قلقة من ازدياد وتيرة العنف في سوريا، بعد التفجيرات والقصف التي شهدتها البلاد، الأربعاء.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، على موقعه الرسمي: إنه يشعر بالقلق إزاء العنف المتزايد في سوريا، كما شهدنا، أمس، في العاصمة السورية دمشق والشمال الغربي للبلاد.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: “حيث فقد ما لا يقل عن 27 شخصا حياتهم في أحد أكثر الأيام دموية في البلاد في الآونة الأخيرة”.

وتابع الاتحاد الأوروبي: "نتقدم بتعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والتحلي بضبط النفس، مضيفا: "نكرر مرة أخرى دعمنا لوقف إطلاق النار الكامل على الصعيد الوطني، كما دعا إلى ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن".

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد وإعادة الهدوء.

موسكو الدستورية السورية دمشق سوريا روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

أوباما يسجل أول أهداف الزمالك فى شباك توسكر الكينى

طريقة التسجيل لتطعيم كورونا وتنشيط الطلب وأخذ الجرعتين

انخفاض طفيف وأجواء خريفية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«ضرب الزوج لزوجته عادى».. القصة الكاملة لهاشتاج «أوقفوا مبروك عطية»

تراجع ملحوظ لأعداد الإصابات والوفيات بكورونا فى اليمن

«الأسانسير يكتب النهاية».. مصرع طفل سقط من الطابق العاشر فى الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

ماجد حبته

خمس هزّات!

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء الأول.. 5 ملفات ناقشها بوتين مع رئيس وزراء إسرائيل

الجهاد الإسلامى: مصر بذلت جهودًا ضخمةً من أجل حقوق الأسرى لدى إسرائيل

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصلون الجمعة فى الأقصى رغم قيود الاحتلال