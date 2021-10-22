موسكو ودمشق تبحثان نشاط اللجنة الدستورية السورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، مع سفير سوريا لدى موسكو رياض حداد نشاط اللجنة الدستورية السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان - أن بوجدانوف وحداد تبادلا بشكل مفصل وجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا وما حولها، مشيرة إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لمسائل دفع التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مع التركيز على عمل اللجنة الدستورية السورية، التي تعقد الدورة السادسة لهيئتها المصغرة حاليا في جنيف.

وأضاف البيان أن الطرفين تطرقا أيضا إلى عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، لافتا إلى أن الجانب الروسي أعرب عن تعازيه لأسر وأقارب القتلى في العمل الإرهابي، الذي وقع في 20 أكتوبر الجاري في دمشق.

كانت قد بدأت بجنيف في 18 أكتوبر الحالي الجولة السادسة من اجتماعات المجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية، بمشاركة أطراف الأزمة السورية والمبعوث الأممي إلى سوريا.

وفي وقت سابق.. أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قلقة من ازدياد وتيرة العنف في سوريا، بعد التفجيرات والقصف التي شهدتها البلاد، الأربعاء.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، على موقعه الرسمي: إنه يشعر بالقلق إزاء العنف المتزايد في سوريا، كما شهدنا، أمس، في العاصمة السورية دمشق والشمال الغربي للبلاد.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: “حيث فقد ما لا يقل عن 27 شخصا حياتهم في أحد أكثر الأيام دموية في البلاد في الآونة الأخيرة”.

وتابع الاتحاد الأوروبي: "نتقدم بتعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والتحلي بضبط النفس، مضيفا: "نكرر مرة أخرى دعمنا لوقف إطلاق النار الكامل على الصعيد الوطني، كما دعا إلى ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن".

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وتجنب التصعيد وإعادة الهدوء.