موانع أخذ لقاح كورونا من وزارة الصحة والسكان 2021

نعرض لكم موانع أخذ لقاح كورونا من وزارة الصحة والسكان، حيث خرجت عدة تحذيرات من وزارة الصحة والسكان، بشأن الموانع الخاصة لبعض الفئات من أخذ اللقاح، والأعراض الجانبية المصاحبة لذلك، ضمن خطة الحكومة لتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين، مع إعلان عقوبات على المتخلفين عن أخذ اللقاح، فى ظل استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، لعودة الحياة إلى طبيعتها.

موانع أخذ لقاح كورونا من وزارة الصحة والسكان

وأكدت وزارة الصحة والسكان، بعد ارتفاع معدلات البحث والاستعلام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، عن موانع أخذ لقاح كورونا المستجد، والأشخاص الممنوعين من أخذ المصل بكافة الأنواع ومنها فايزر وسينوفاك واسترازينكا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، على اتخاذ كافة الاحتياطات، لمنع تلقيح بعض الفئات والأشخاص، خاصة إذا ظهرت أعراض يعانون منها ومن هذه الفئات ما نستعرضها كالآتى :

فئات ممنوعة من أخذ لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة المصرية، منع الحصول على لقاح كورونا للمصابين بالحمى، وكذلك المصابين بآلام في العضلات والجسم، أو من لديهم أعراض إلتهاب الحلق.

كما شددت وزارة الصحة والسكان، على منع أخذ لقاح كورونا المستجد، للمصابين بالسعال، أو أعراض فقدان حاسة الشم والتذوق.

بالإضافة إلى المصابين أو من لديهم أعراض الغثيان والقئ، وضيق تنفس، وأيضا الإحتقان وسيلان الأنف، أو المصابين بالإسهال، أو الصداع.

منع السيدات الحوامل من أخذ لقاح كورونا

وبجانب ما سبق، يمنع أخذ لقاح كورونا، فى حالة إصابة المواطن بالفيروس ، حيث ينبغي تأجيل التطعيم بعد مرور 28 يوماً من التعافي بعد الإصابة، وكذلك إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون أسبوعين، ومنها مثلا تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

فى النهاية يمنع أخذ اللقاح للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى سيدات أخرى ترغب فى الحمل خلال عام مقبل، والسيدات المرضعات أيضا.

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تناولنا فى هذا التقرير جميع المعلومات الخاصة بالأعراض التى تمنع تلقى لقاح فيروس كورونا وكذلك الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح بحسب بيان وزارة الصحة والسكان.