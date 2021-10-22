«الأسانسير يكتب النهاية».. مصرع طفل سقط من الطابق العاشر فى الهرم

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر بعدما انزلقت قدماه أثناء فتحه باب المصعد دون أن يجد “كابينة الأسانسير” في منطقة الهرم.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمصرع طفل سقط من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة طفل سقط من الطابق العاشر.

وكشفت معاينة المباحث لموقع الحادث أن المتوفي أثناء فتحه باب الأسانسير لم يجد الكابينة وسقط من الطابق العاشر، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.