الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

لقي سائق مصرعه، بينما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في جميع  أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، أعلى الكوبري العلوي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمى، وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بتصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مدينة دمنهور وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وعمل الإسعافات الأولية للمصاب.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة "حامد حمدان محمد عبد الرحمن"، 41 سنة، مقيم بمركز ميت غمر بالدقهلية، وإصابة" كريم محمد أحمد عبد الله عيسى"، مقيم بمركز كوم حمادة، يعاني من اشتباه بارتجاج، وإصابة "عبد الله محمد شعبان النحراوي"، تباع السيارة النقل، بجروح خطيرة بأنحاء الجسم، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، وحُرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محافظة الطريق الزراعي حادث تصادم كفر الشيخ محافظ وزير الداخلية وادى النطرون كوم حمادة خطر

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