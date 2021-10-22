الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: التطعيم ضد الإنفلونزا وكورونا فى نفس الوقت آمن

قالت مديرة قسم الأوبئة والأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية، سيلفي برياند، اليوم، إن التطعيم ضد الإنفلونزا وضد فيروس كورونا في نفس الوقت آمن.
وأضافت برياند - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "هل التطعيم ضد الإنفلونزا وضد فيروس كورونا، في نفس الوقت، آمن؟ نعم، لدينا الآن العديد من الدراسات التي أظهرت أن استخدام كلا اللقاحين في نفس الوقت آمن".
وأشارت إلى أن هناك العديد من الأشخاص، خاصة الشباب يواجهون أعراضًا محددة إضافية مع فيروس كورونا، ناصحة التشاور مع الطبيب المعالج حول مؤشرات استخدام اللقاحات.

وكان متحدث باسم منظمة الصحة العالمية قد أعلن، قبل ذلك، أن أعراض الإنفلونزا و"كوفيد-19" متشابهة، بما في ذلك والحمى وآلام الرأس والعضلات والسعال، ومع ذلك، فإن فيروس كورونا له علامات محدد، تحديداً، فقدان الشم والتذوق.

وتقترب الإصابات العالمية بفيروس كورونا، بحسب آخر المعطيات، من 240 مليوناً، فيما توفي أكثر من 4.8 مليون بالفيروس.

وفي السياق، انطلقت حملة التطعيم السنوية ضد الإنفلونزا في فرنسا، الجمعة، قبل أربعة أيام مما كان مخططا له في البداية.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن الحملة ستتماشى مع برنامج التطعيم ضد (كوفيد-19) في البلاد، وفي محاولة الوصول إلى أولئك الذين ما زالوا غير محصنين، توفر السلطات الفرنسية أيضًا جرعات معززة من لقاح (كوفيد-19) أثناء حملتها للتطعيم ضد الإنفلونزا.

وأصدرت السلطات الصحية الفرنسية تعليمات، هذا الأسبوع، بأنه يمكن إعطاء لقاحي (كوفيد-19) والإنفلونزا في نفس اليوم، واحدة في كل ذراع.

واشنطن كوفيد-19 التطعيم ضد الإنفلونزا الصحة العالمية الولايات المتحدة

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