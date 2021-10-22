جولة تفقدية لرئيس «مياه الشرقية» بمحطة مياه العباسية فى أبوحماد

تفقد مهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، محطة مياه العباسية بمركز ومدينة أبوحماد؛ بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية للمحطة ومدى الجاهزية الفنية للمحطة، ومتابعة سير وانتظام العمل، ورفع الروح المعنوية للعاملين بالمحطة.

وقال إن المحطة تعمل بطاقة تصميمية 195كم٣/يوم، لتخدم مركز ومدينة أبوحماد وبعض المناطق بمدينة الزقازيق، وتدعيم المياه عبر الخطوط الناقلة، ورافقه فى جولته رئيس قطاع جنوب الشرقية، ومدير عام فرع أبو حماد، والمكتب الفني لرئيس مجلس الإدارة.

وأكد "عامر أبوحلاوة" حرص الشركة على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة قطاعات الشركات وجميع المشروعات الجاري تنفيذها، مشددا على أهمية العمل الميداني؛ للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وضرورة اتباع العمال بجميع الإجراءات الاحترازية.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، بمختلف مراحل الإنتاج، والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والصيانة الدورية للمحابس، وضرورة حل مشاكل المواطنين والعمل على نهو الأعطال في أسرع وقت، وسرعة تنفيذ حلول عاجلة للمناطق التي تعانى من ضعف المياه.

وأوضح "عامر" ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقا للخطة الزمنية الموجودة والخاصة بصيانة المعدات؛ للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة، مؤكدا أن المتابعة تتم ضمن خطة الشركة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وكان شريف طلبة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، عن موافقة المهندس عامر أبوحلاوة، رئيس مجلس إدارة الشركة، على صرف مبلغ 200 جنيه، لجميع العاملين بالشركة، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ويحل بعد غد الثلاثاء، الموافق 19 أكتوبر الجاري، ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2021، حيث أجازت دار الإفتاء المصرية، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدة بأنه ليس بدعة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنح إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري، بدلاً من الثلاثاء.